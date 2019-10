Zajímavé ale byly boje o další umístění. Dvě vysoké výhry rozhodly o tom, že druhé místo patří VS ČR Všehrdy. Dva nejlepší týmy si tím zajistily účast v Okresním finále, které v neděli 20. října hostí Kadaň. Na třetí místo mohli pomýšlet Roko mlátičky, které těsně vyhrály nad Altryssem Most, ale překvapivě remizovaly s Palmeiras.

Do té doby třetí Technoline prohrál s prvním Sport barem Galaxie, ale výhra nad FC Jirkovem 2000 mu zajistila bronzové umístění. Technoline má totiž s Roko mlátičkami ze vzájemného zápasu remízu a lepší celkové skóre o tři branky. První letošní body získal poslední Arsenal, když porazil předposlední Astorií a tím si vyměnili pozice v tabulce. Do druhé ligy tím sestupuje nováček Astorie a s ní Arsenal.

Nejlepším střelcem první ligy se stal Jan Pavlica ze Všehrd, protože vstřelil celkem dvacet jedna branek. Až poslední turnaj rozhodl v hodnocení brankářů a vítězem se stal František Matyáš ze Všehrd. Ceny si vítězové převezmou na slavnostním ukončení sezóny v pátek 4. října od 20:00 hodin v Kulisárně v Chomutově.

Výsledky zápasů I. ligy:

SEA TORPÉDO CHOMUTOV – PALMEIRAS 3:3 (1:0)

ROKO MLÁTIČKY – ALTRYSS MOST 5:4 (2:2)

BENFIKA CHOMUTOV – SEA TORPÉDO CHOMUTOV 5:1 (3:1)

PALMEIRAS – ROKO MLÁTIČKY 5:5 (1:3)

ALTRYSS MOST – SPORT BAR GALAXIE 0:8 (0:5)

BENFIKA CHOMUTOV – POLÁK AKUSTIKA 6:2 (4:0)

SPORT BAR GALAXIE – TECHNOLINE 5:1 (3:0)

POLÁK AKUSTIKA – VS ČR VŠEHRDY 1:7 (0:5)

ARSENAL CHOMUTOV – ASTORIE CHOUTOV 2:1 (1:0)

TECHNOLINE CHOMUTOV – FC JIRKOV 2000 5:2 (3:0)

VS ČR VŠEHRDY – ASTORIE CHOMUTOV 6:0 (4:0)

ARESNAL CHOMUTOV – FC JIRKOV 2000 0:5 (0:3)

Tabulka 1. ligy CHLMF

1. Sport bar Galaxie 33

2. VS ČR Všehrdy 27

3. Technoline Chomutov 23

4. Roko mlátičky 23

5. FC Jirkov 2000 19

6. Benfika Chomutov 17

7. Altryss Most 16

8. Palmeiras 10

9. SEA Torpédo Chomutov 10

10. Polák akustika 7

11. Arsenal Chomutov 3

12. Astorie Chomutov 3