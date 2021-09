Byla posledním želízkem domácích diváků na US Open, Shelby Rogersová ale ve čtvrtém kole hladce prohrála s pouhými třemi získanými hrami po 67 minutách.

Zdroj: Youtube

Po úžasném obratu ve třetím kole, kde 43. hráčka žebříčku vyřadila světovou jedničku Ashleigh Batyovou 6:2, 1:6 a 7:6. 6:1 byla pasována do role černého koně turnaje, Britka Raducanuová však naděje amerického publika rázně ukončila. A evidentně i řadě sázkařů. Ti totiž Rogersovou zaplavili řadou nenávistných zpráv a výhružek smrtí.

„I když dostanu devět milionů výhružek smrtí, pokusím se z toho nezhroutit a nic si nedělat. V této fázi kariéry se dá říct, že už jsem na to zvyklá, ale občas se něco samozřejmě dostane do hlavy. Hrozně moc bych si přála, aby sociální média neexistovala,“ řekla Rogersová. Na US Open měla se zhrzenými sázkaři problém i další Američanka – Sloane Stephensová. Ta vypadla ve třetím kole po třísetové bitvě s Anqelique Kerberovou a po prohře obdržela přes dva tisíce zpráv plných rasistických a sexistických komentářů.

Problémy měla i Vondroušová

V minulém roce nastoupila česká tenistka Markéta Vondroušová v osmifinále turnaje v Dubaji a to měla skvěle rozehraně, když vedla 6:4 a 4:1. Poté ale přišly problémy s nohou a její soupeřka Jennifer Bradyová celé utkání zvládla otočit. „6:4 a 4:1? Co jsi dělala? Podvádíš? Markéto, doufám, že zemřeš.“

„Snad dostaneš rakovinu, přišel jsem kvůli tobě o peníze,“ stálo v nejhorších z řady příspěvků.

„A je to tu zase. Chybělo mi to,“ odpálkovala tehdy vtipně sázkaře Vondroušová. Podobnými výhrůžkami se na Twitteru v minulosti „chlubil“ Tomáš Berdych či Barbora Strýcová.

Ženská tenisová asociace WTA už se ve spolupráci se společností Thesus snaží vytvořit systém, které podobné příspěvky budou filtrovat a dále vyhodnocovat.

„Spolupracujeme na platformě, která méně radikální příspěvky zablokuje. S těmi nejvíce extrémními bude fungovat systém, který podobné zprávy bude řešit s tamními úřady a identifikovat jedince,“ stojí v oficiálním prohlášení WTA.