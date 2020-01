„Zápas s ústeckou Slunetou byl pro nás odměnou za naše výkony, které předvádíme letošní sezonu,“ říká rozehrávač Vladimír Dolanský a míří tak na druhou ligu, kde zatím Chomutov nenašel přemožitele.

„Věděli jsme, že tento zápas bude velmi sledovaný. Vždyť tým z nejvyšší soutěže k nám nejezdí každých čtrnáct dní. A to se ukázalo i na velkém počtu diváků, kterých dorazilo do haly bezmála šest stovek. Vytvořili výbornou kulisu, ve které se zápas odehrál,“ poslal Dolanský poděkování do hlediště.

„Do zápasu jsme šli s tím, že určitě nejdeme prohrát, cítili jsme šanci na vítězství, ale věděli jsme, že to nebude lehké a šli jsme do toho s pokorou. První poločas byl vyrovnanou partií, kdy se nám dařilo. Bohužel postupem času se ukázalo, že Sluneta hraje nejvyšší soutěž a má natrénováno víc než my. Dokázely nám síly, v útoku se nám přestalo dařit a bohužel jsme i často propadali v obraně. Každopádně za náš výkon se nemusíme stydět. Předvedli jsme to, na co aktuálně máme a myslím si, že jsme kluky ze Slunety potrápili,“ uzavřel Dolanský.