Bezmála šest stovek fanoušků bylo zvědavých na vystoupení futsalistů Baníku Chomutov v nedělním zápase s pražskou Slavií, kdy si tým z hlavního města došel pro postup po těsné výhře 3:2. Chomutov má po své premiérové sezoně v elitní lize dovolenou, ale rozhodně nesmutní!

Chomutov (v zeleném) v nedělním duelu se Slavií Praha. | Foto: Ladislav Chlíbek

"Cíl pro naší první sezónu v 1. lize byla záchrana. To, že jsme trápili do posledního zápasu Slavii, hráli s ní vyrovnané zápasy, ve kterých troufnu si říct jsme byli lepší, ale bohužel jsme doplatili na naší nezkušenost a individuální chyby. Velký poděkování patří našim fanouškům, o kterých se mluví v celé lize. Byly naším pátým hráčem od začátku sezóny. Za celou kabinu velké díky všem fanouškům a těšíme se na novou sezónu, ve které budeme zase silnější,“ vyjádřil se chomutovský hráč Lukáš Vlach.

"Jsem strašně rád, že jsme to zvládli vzhledem k naší marodce i síle Chomutova. Už to bylo v závěru o morálu, Chomutov nás zatlačil, pomohli jsme si hraním power play a musím říct, že nám domácí gól trochu darovali. Myslím si, že jsme sérii zvládli takticky a naší disciplínou, individuálně má Chomutov velice šikovné hráče. Ale na kluky jsem pyšný, v těžké situaci jsme si poradili a postoupili do semifinále,“ přidal svůj pohled slávista Zdeněk Sláma.

