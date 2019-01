Chomutov – Asociace školních sportovních klubů Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádaly v Městské sportovní hale v Chomutově finálový turnaj Žákovské futsalové ligy Václava Čecha v kategorii starších žáků. Vítězem se stal tým ZŠ Na Příkopech Chomutov, který vyhrál všechny své zápasy a stal se mistrem letošního ročníku.

Na snímku je vítězný tým Žákovské futsalové ligy Václava Čecha v kategorii starších žáků ZŠ Na Příkopech. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Finálový turnaj byl vyvrcholením celé sezóny a sešly se v něm silné týmy. Do finálového turnaje se probojovaly čtyři nejlepší týmy ze základních skupin. V soutěži startovaly základní školy z Chomutova, Jirkova a širokého okolí a do letošního ročníku ve starší kategorii nastoupilo osm škol rozdělených do dvou skupin. ZŠ Na Příkopech Chomutov si jako vítěz soutěže zajistila účast v Krajském finále, které se bude v březnu hrát u nás v Chomutově. Druhé místo obsadila stejně jako loni ZŠ Zahradní Chomutov, když získala čtyři body. Dva body vybojovala loni první ZŠ Písečná Chomutov, což jí stačilo na zisk třetího místa. S jedním bodem skončila na čtvrtém místě ZŠ a MŠ Březno.

„Někteří hráči ve finálovém turnaji předvedli výkony, se kterými se neztratí ani v soutěži dospělých,“ zmínil se pochvalně o úrovni některých hráčů předseda CHLMF Jiří Kupec. Do soutěže dospělých mohou hráči naskočit při dovršení 15 let, což se také pravidelně každý rok děje.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Jakub Haldovský ze ZŠ Na Příkopech Chomutov a nejlepším hráčem jeho spoluhráč Ladislav Rostáš. Nejlepším střelcem soutěže se stal Stanislav Uhlíř ze ZŠ Písečná Chomutov, který vstřelil v celé soutěži čtrnáct branek. Ceny pro všechny týmy a nejlepší jednotlivce předával předseda OR AŠSK Pavel Nobst a zástupce CHLMF Martin Jackl. „Velké poděkování patří všem organizátorům z řad OR AŠSK a CHLMF, rozhodčím a v neposlední řadě všem partnerům, bez jejichž pomoci bychom nemohli soutěž na patřičné úrovni organizovat,“ řekl předseda CHLMF Jiří Kupec.