Druhá zimní liga má za sebou předposlední turnaj, který se hrál ve sportovní hale ve Spořicích. Svou vedoucí pozici si udržel po dvou výhrách Technoline, ale vítězství ještě nemá jisté. Podobně se dařilo i Světlu Kadaň, které zůstalo na druhém místě dva body za vedoucím týmem.

Technoline Chomutov – 1.FC Kundratice 6:3 (2:2)

Bachor 3, Vondráček 3 – Myšička ml. 2, Rosa.

Technoline Chomutov – Šakalové 3:2 (1:1)

Vondráček, Prokopec, Bachor – Rajnyš, Hronek.

Světlo Kadaň – Sokol Údlice 9:2 (4:1)

Vlach 3, Kocík 2, Kinský 2, Menšík, Hudák – Trunec, Hakl.

Světlo Kadaň – SKI Team Klínovec 6:5 (2:4)

Hudák 2, Kozlík 2, Menšík, Jančík – Glás 2, Hamalčik 2, Eleš.

První letošní porážku si připsala Domovina, když těsně prohrála s Merkurem Kadaň. Oba týmy si tak vyměnily pozici v tabulce, třetí je Merkur a bod za ním Domovina. Bojovat o třetí místo můžou ještě Kundratice, ostatní týmy už mají velkou bodovou ztrátu. Na opačném konci tabulky zabrali hráči Palmeiras, připsali si první letošní výhru nad Kopačkami Březno a odskočili z posledního místa. Po dvou porážkách na něj klesl Klínovec a klid ještě nemají ani týmy 1. SK Jirkov a Sokol Údlice. První místo si v tabulce střelců pohlídal Karel Myšička mladší z Kundratic. V hodnocení brankářů je v čele i nadále Lukáš Vendl z Merkuru Kadaň. Poslední turnaj 2. ligy se hraje v Chomutově 23. února.

4. LIZE VLÁDNE CHELSEA

Předposlední turnaj odehrála ve sportovní hale ve Spořicích čtvrtá liga a s předstihem se jejím vítězem stal tým Chelsea Chomutov. Oba své zápasy vyhrál, má plný počet bodů a zaslouženě postupuje do třetí ligy. Po zisku čtyř bodů si druhé postupové místo udržel tým Puta de Madre, který je nováčkem soutěže.

Chelsea Chomutov – RN Střechy Jirkov 7:0 (6:0)

Radimský 2, Franta 2, Skála, Horáček, Bleha

Chelsea Chomutov – Toyoda Gosei 4:1 (0:0)

Radimský 2, Bleha, Horáček – Pittner.

Baníček Most – Puta de Madre 0:3 (0:2)

Drbohlav 2, Andrš.

Astorie Chomutov – Puta de Madre 2:2 (1:1)

Červenka, Štelcich – Johanes, Drbohlav.

Ohrozit Puta de Madre v tabulce může hned trojice týmů, která má shodný počet bodů a je tři body za druhým místem. Týmy Astorie Chomutov, Baníček Most a Draci Most mají stejný počet bodů a tím budou bojovat minimálně o třetí místo. Na posledním místě zůstal tým Klub Molo Chomutov, ale podal sympatický výkon a byl velmi blízko prvnímu bodovému zisku. Předposlední je stále Tesla tým, ale sebral bod Březnu. V tabulce střelců se do vedení prostřílela dvojice Matěj Drbohlav z Puta a Milan Macháček z Baníku, když mají oba šestnáct branek. V hodnocení brankářů si první místo pohlídal Lukáš Innemann Puta.

Tabulka 2. Ligy

1. TECHNOLINE CHOMUTOV 30

2. SVĚTLO KADAŇ 28

3. FC MERKUR KADAŇ 25

4. H.V. DOMOVINA 24

5. 1.FC KUNDRATICE 21

6. KOPAČKY BŘEZNO 17

7. IMPÉRIUM PODBOŘANY 15

8. ŠAKALOVÉ 13

9. POLÁK AKUSTIKA 12

10. FC PARTHENÓN 12

11. SOKOL ÚDLICE 8

12. 1.SK JIRKOV 7

13. PALMEIRAS 5

14. SKI TEAM KLÍNOVEC 4

Tabulka 4. Ligy

1. CHELSEA CHOMUTOV 33

2. PUTA DE MADRE 25

3. ASTORIE CHOMUTOV 22

4. BANÍČEK MOST 22

5. DRACI MOST 22

6. TOYODA GOSEI 18

7. FC SATURN 16

8. WARRIORS CHOMUTOV 1 15

9. RN-STŘECHY JIRKOV 14

10. DEVILS MOST 13

11. FK SOSANI KLÁŠTEREC N. OHŘÍ 12

12. BŘEZNO 7

13. TESLA TÝM 4

14. KLUB MOLO CHOMUTOV 0