Na pořádný centrifuze se zatočil nováček elitní futsalové ligy z Baníku Chomutov. Krutý los poslal novice v prvním kole nové sezony na palubovku mistrovské Plzně a ta nasypala soupeři osmnáct branek aniž by jedinkrát inkasovala.

Nováček 1. futsalové ligy FC Baník Chomutov. | Foto: Facebook FC Baník Chomutov

V celku Západočechů, který je prošpikovaný reprezentanty, zazářil pěti brankami Lukáš Křivánek. „Vysoká výhra, dopadlo to přesně tak, jak jsme si na začátek přáli. Do zápasu naskočili všichni a skoro všechno, do čeho jsme kopli, skončilo v brance. Snad se nám v příštím zápase rozstřílí i Kaká, kterému to dnes asi nebylo souzeno. Děkujeme fanouškům, kteří fandili opět skvěle, jako minulou sezónu a věřím, že jich příště dorazí ještě víc,“ zářil při hodnocení na webu futsalové ligy plzeňský brankář Ondřej Vahala.

“Do zápasu jsme vstoupili dobře. Prvních deset minut jsme drželi s Plzní krok. Zodpovědně jsme bránili a plnili vše, co jsme si v kabině před zápasem řekli. Pak se projevila kvalita soupeře a naše nezkušenost, kdy jsme dostali během chvíle čtyři góly a přestali jsme hrát. Musíme se z toho poučit a pracovat dál. Příští týden to budeme chtít doma odčinit před našimi fanoušky a získat první tři body,“ řekl chomutovský plejer Lukáš Vlach.

Plzeň: Ondřej Vahala , Jakub Fořt , Lukáš Němec - Lukáš Rešetár , Francisco Mikuš , Tomáš Vnuk , Kaká , Tomáš Buchta , Gabriel Rick , Adam Knobloch , Vitinho , Lukáš Křivánek , Peter Kozár. Hlavní trenér: Marek Kopecký.

Chomutov: Jan Nejedlý, Bohumil Klíma - Lukáš Krok, Lukáš Vlach, Radek Jelínek (čk 26. min.), Radek Kibal, Lukáš Liška, Daniel Klíma, Ondřej Kadlec, Matěj Drbohlav. Hlavní trenér: Jan Brič.