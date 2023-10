Dva závodníci plaveckého oddílu Slavie Chomutov Šimon Studnička a Tobias Student reprezentovali na plaveckých závodech v německém Halle. Těchto závodů se zúčastnili v neděli po sobotních závodech v Litvínově. Plavali pouze dva starty, první byl na seznámení s bazénem 100 m motýlek a následovali jejich hlavní starty, pro Šimona 100 m prsa a Tobiase 400 m polohový závod. A dařilo se jim parádně!

Tobias Student (uprostřed) na úspěšných závodech v Německu. | Foto: Slavie Chomutov

První si svůj závod odplaval Šimon Studnička, který zaplaval 100 m prsa v novém nejlepším osobním výkonu 1:11,34 a pak následoval Tobias na 400 m polohový závod, ve kterém si i on vytvořil svůj nejlepší osobní výkon v čase 5:00,79. Oba skvělé výkony chomutovských plavců jsou zároveň nejlepšími výkony třináctiletého žactva na 50m bazéně v ČR, kdy pokořili současné nejlepší výkony z roku 2012 a to na prsa Filipa Chrápavého a Tomáše Ludvíka na polohový závod, kteří ještě do nedávné doby byli plaveckými reprezentanty ČR.

Šimonu Studničkovi se v Halle také dařilo.Zdroj: Slavie Chomutov

V letošním roce se už v dubnu na plaveckých závodech v Ústí nad Labem podařilo překonat nejlepší výkon ČR dvanáctiletého žactva na 200 m motýlek také na 50m bazéně Adrianu Lehnertovi časem 2:33,08.

"Ještě nikdy náš plavecký klub v jednom roce neměl tři zápisy v nejlepších výkonech ČR v kategorii mladšího a staršího žactva. Věříme, že všichni naši borci se se svou plaveckou pílí v budoucnu také posunou do řad reprezentantů ČR. Jejich trenéři Jaroslav Jezbera st. a Martin Student, jsou již teď na ně patřičně hrdí," řekla za plavecký klub Dana Jezberová.

