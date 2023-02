Toho se dočkali domácí, a hned za tři body. Pak však převzali taktovku Válečníci a nutno uznat, že první poločas patřil jim. Sluneta ztrácela míče, netrefovala trojky, trestné hody, ani jednoduché "šoupáky" z podkoše. Naopak Děčín tradičně hýřil energií, díky níž si už v první pětiminutovce vypracoval šestibodový náskok, a ten si víceméně udržoval po celé dvě úvodní čtvrtiny.

ÚVOD UTKÁNÍ, V NĚMŽ SE ČEKALO NA PRVNÍ KOŠ

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Tomu ostatně také odpovídá čas obou celků strávený ve vedení. Děčín v něm byl bez čtyř sekund 20 minut, Sluneta, ale až po přestávce, lehce přes 18 minut, přičemž oba celky se v tvorbě náskoku vystřídaly pouze pětkrát, a jen dvakrát bylo skóre nerozhodné.

Do druhé půle však jako by vstoupilo úplně jiné Ústí. Trápící se Spencer Svejcar, jenž odcházel do šaten s nula body na kontě, trefil dvě trojky. Zářit začal také nejužitečnější hráč měsíce ledna Tony Hicks a palubovku začala zalévat ústecká ofenzivní vlna. V polovině třetího dějství Sluneta poprvé od stavu 5:2 překlopila vedení zpět na svou stranu, a když těsně před koncem čtvrtiny začal protékat Děčínu zápas mezi prsty, objevila se pro změnu v hledišti i vlna mexická. Té se ovšem účastnili vyloženě ústečtí fanoušci, mlčení opařeného děčínského kotle, které bylo v tu chvíli pochopitelné, odměnili někteří domácí diváci bučením a pískotem.

MEXICKÁ VLNA POTÉ, CO SE DOSTALA SLUNETA DO VEDENÍ

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Závěrečná desetiminutovka už se nesla vyloženě v exhibičním duchu domácích. Ti přidali v jejím úvodu 13 bodů v řadě, díky čemuž si vypracovali devatenáctibodové vedení, na což už Děčín nenašel odpověď. Snaha zastavit nabuzené Ústí alespoň fauly ústila v úspěšné nájezdy, podpořené bonusovým trestným hodem. Nefungoval ani vytažený pressink, Válečníci byli v závěru rádi, že alespoň těsně unikli stobodové hranici.

"Pro nás je to dnes velké vítězství. Je trochu symbolické, že naši vítěznou sérii jsme založili právě po prohře v Děčíně. Myslím, že tam tehdy děčínští hráči trochu zaseli podmínky k dnešnímu utkání, naši kluci byli namotivovaní jim to vrátit, jelikož to pro nás byla těžká porážka, navíc tam byly nějaké věci mimo basketbal který se našich hráčů dotkly, a dnes měli možnost to Děčínu vrátit se vším všudy," osvětlil důvody neutuchajícího domácího hladu kouč Slunety Jan Šotnar.

Bitva o krále severu se speciálním nábojem. Derby, jaké tu ještě nebylo

"Děčínu ale respekt za vstup do zápasu, byl to soupeř, který nás za poslední dobu nejvíc potrápil, my se v prvním poločase hledali, ale věděli jsme, že chceme hrát pořád naši hru a ono to jednou přijde. To se stalo ve druhém poločase, který jsme vyhráli prakticky o 30 bodů. Gratuluji svým hráčům za skvělý výkon proti solidně hrajícímu soupeři," dodal.

"První poločas byl z naší strany dost nervózní, i když nevím proč. V poločase jsme si to ale vyříkali, otřepali se z toho a ukázali, jak vypadá naše hra. Druhou půli jsme vyhráli o třicet bodů, jsme rádi, že jsme to Děčínu vrátili," řekl kapitán vítězů Ladislav Pecka.

ZÁVĚR ZÁPASU, V NĚMŽ SLUNETA ZDOLALA DĚČÍN 97:78

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Na straně Děčína bylo znát zklamání a hořkost porážky v pikantním derby. "Pro nás velmi poučný zápas. První půlka byla z naší strany velice dobrá, hráli jsme to, co jsme si řekli. Ve druhém poločase, kdy nám začínal utíkat zápas mezi prsty, jsme nebyli schopní ubránit ani se prosadit v útoku. Za tu druhou půlku jsme si asi zasloužili prohrát, nicméně ve středu je další zápas, na který se musíme připravit. Dnešek byl hodně poučný a ukázal, že máme na čem pracovat," uznal kouč Děčína Tomáš Grepl.

Jeho slova víceméně zopakoval také křídelník Matěj Svoboda. "První poločas z naší strany byl docela dobrý, všechno nám vycházelo, věděli jsme co hrajeme a zvládali jsme správně řešit i věci v obraně. Po změně stran jsme ale úplně odpadli, náš útok byl statický a nevěděli jsme si rady. Ústí začalo jednoduše skórovat, dalo nějaké trojky a bylo hotovo, už jsme na to nedokázali odpovědět."

DĚKOVAČKA ÚSTECKÝCH BASKETBALISTŮ S FANOUŠKY

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Děčínu nestačil ani další úchvatný výkon A.J. Waltona, který zaznamenal 33 bodů, ve své snaze ovšem zůstal osamocen. Slunetu tentokrát táhl především Kris Martin (26 bodů), ve druhé půli se k němu přidali i Tony Hicks (20) a Spencer Svejcar (16).

Válečníci ovšem smutnit nemusí, díky lepším vzájemným zápasům, jsou bodově stále před svým soupeřem. Procentuelně však, díky zápasu k dobru, vládne Sluneta, boj o třetí příčku je tedy nadále nesmírně vyrovnaný. Odveta pod Pastýřskou stěnou je naplánována na 22. března.

Basketbal, Kooperativa NBL, nadstavba A1, 2. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín 97:78 (20:22, 36:42, 64:56)

Ústí: Martin 26, Hicks 20, Svejcar 16, Pecka 12, Dailey 10, Johnson 8, Karlovský 5

Děčín: Walton 33, Bruner 14, Nichols 10, Svoboda 9, Kroutil 4, Macha a Josipovič po 3, Žikla 2

Trojky: 32/13 – 20/3. Trestné hody: 14/8 – 35/29. Doskoky: 38 - 47. Osobní chyby: 24 - 22. Diváci: 1 520 (vyprodáno).