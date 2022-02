Máte jednu z nejvyšších návštěvností v republice vůbec. Budou fanoušci tím klíčovým faktorem, který vás může posunout dál? Ano je to tak, jsme na skvělém 3. místě v celé ČR. Před námi je pouze Boleslav a Sparta. Fanoušci potvrzují, že florbal v Ústí baví. Kluci v kabině jsou nadšení, když vidí tolik lidí a hlavně tolik kamarádů, rodičů a podobně. Je to pro hráče něco extra. Proto i více makají, a to bude v play off hodně potřeba. Proto potřebujeme fanoušky na tribunách a jsme také rádi, že nám zachovali přízeň i přes všechna covidová opatření. Pořád jich chodilo, jak kdyby žádný covid nebyl.

HRAJÍ TAKÉ ŽENY

Do play-off vstupuje také I. liga žen. Ústecké hráčky narazí v předkole, hraném na dvě vítězství, na Nové Strašecí. První utkání je na programu v sobotu na Kladně, odveta se hraje v neděli v 11 hodin na Slunetě. Případný třetí duel by se hrál 2.3. od 20 hodin opět v Ústí.

Ústí už během základní části proslulo v hledišti "Velkými hlavami" (vyříznuté velké fotky hlav vybraných hráčů Florbal Ústí). Můžete přiblížit, jak tento nápad vznikl?

S mým kolegou Martinem Harmachem, jsme se nechali inspirovat na MS ve Finsku, kde takové hlavy měli finští fanoušci v hledišti. Bylo to svým způsobem vtipné a to se nám zalíbilo a začali jsme na tom pracovat.

Jaká od toho byla očekávání? Nakonec se to stalo docela populární a jste díky tomu jedineční i v médiích…

Doufal jsem, že pouze pozitivní, že si kamarádi takhle udělají srandu na tribuně. A přesně tak to bylo. Jak kamarádi, tak rodiče chtěli toho svého! Děti si zase braly své oblíbence. Myslel jsem si, že jim ty hlavy budeme muset nutit, ale rázem byly rozebrané. (úsměv)

Proč byl jako první hlava vybrán Václav Vavruška?

Protože všechno vidí a všechno ví, je to taková megamysl. (smích) Ne vážně, je to správný kapitán, tak volba byla jasná! Kdo jiný?!

Kolik stojí výroba takového transparentu?

Docela mě překvapilo, že se jedná o poměrně levnou věc. Pohybuje se to řádově ve stokorunách. Samozřejmě musíte mít kvalitní fotky, což díky Karlu Dvořáčkovi máme.

Vítězové, ale pod palbou. Litoměřice se brání Antošově kritice

Ohlas byl asi velký, jelikož jste sortiment rozšířili, je to tak?

Prvotní nápad byl dát všechny hlavy nad střídačku soupeře na tribunu. Mělo to být až na play off, nicméně jelikož jsme měli poměrně velký ohlas, že chtějí fanoušci také další hlavy, udělali jsme to dříve a hlavně pro fanoušky. Nad střídačku soupeře možná dáme jen hlavu Vládi Trčky, protože na ten pohled nechcete koukat, když jdete ze hřiště, to by nalomilo psychiku každému (smích).

Víkendový program play-off

Muži:

Florbal Ústí - Start98 (so 20.00)

Florbal Ústí - Start98 (ne 15.00)

Ženy:

Nové Strašecí - Florbal Ústí (so 16.45)

Florbal Ústí - Nové Strašecí (ne 11.00)

Kolik hlav v tuto chvíli máte k dispozici?

V tuto chvíli 16 tuším. Udělal jsem je všem, kteří mají fotku z předsezónního focení a zároveň nastupují v A týmu. Tuším, že pouze 2 hráči svou hlavu nemají, to je doufám naučí chodit na předsezónní marketingové povinnosti (smích).

Ztratila nebo poškodila se někdy nějaká?

Zatím ne, ale počítám s tím trošku. Může se to stát, je to přeci jen polepený karton. Zatím je diváci poslušně po utkání vrací k pořadatelskému stolku.

Jak reagovali hráči, když jste hlavu Václava Vavrušky použili poprvé?

No, ukázat printscreen ze společného chatu nemohu (smích). Jelikož to bylo tajné, tak byli v šoku ale smáli se. Trenér Trčka našel hlavu za skříní a vzal Vášovu hlavu na trénink, a samozřejmě se všichni smáli. Když jsem jí mával při nástupu, viděl jsem úsměvy na tváři hráčů i fanoušků, ti si to fotili a já si říkal, tak ono to nebude tak špatné. Jdeme do toho!

Hlavy určitě poženou hráče i v play-off. Jak vidíte šance Ústí?

Já moc nemám rád řeči, že uvidíme, zkusíme bla bla. Mě se líbí filosofie hokejové Kanady, ta jde prostě pro zlato a nic jiného si nepřipouští. Stejně tak já očekávám, že kluci chtějí vyhrát každý souboj, každou třetinu, každý zápas a každou sérii. Já kluky znám delší dobu a letos, když sem je viděl hrát, věřím, že mají na to vyhrát celou ligu, i když play off, jak víme, je jiná soutěž. Já našim hráčům věřím!