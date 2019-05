Druhý Parthenón překvapivě uhrál jen dvě remízy a v tabulce klesl až na šesté místo. Je ale stále bez porážky, stejně jako Chelsea, která se posunula po zisku šesti bodů na třetí místo. Podobně se dařilo Lučanu Žatec, který se díky tomu dostal do vedení v soutěži. Naplno zabodovali i Grêmio a Betis Kadaň a bodový rozdíl mezi prvními šesti týmy jsou pouhé tři body. Na opačném konci tabulky jsou i nadále bez bodu poslední Sosani Klášterec nad Ohří. První letošní bod si připsal předposlední Debakl, když zaskočil Parthenón a v přímém ohrožení sestupem po dvou prohrách zůstal B.E.K. V tabulce střelců je situace i nadále vyrovnaná, protože hned tři hráči mají sedm branek. V hodnocení brankářů si udržel první místo Martin Štros z Lučanu Žatec.

Výsledky třetího turnaje:

FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ – DRACI MOST 0:1 (0:1) Grünvald.

AS GRÊMIO CHOMUTOV – KARIBIC 8:0 (1:0) Březina 4, Labuta, Vosáhlo, Gubela, Ulrich.

FSC LUČAN ŽATEC – FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 4:1 (2:1) Bázler, Hynek, Sitár, Šimeček – Čech st.

DRACI MOST – AS GRÊMIO CHOMUTOV 1:7 (1:3) Figr – Vosáhlo 3, Gubela, Březina, Loukota, Labuta.

KARIBIC – CHELSEA CHOMUTOV 0:4 (0:3) Möbius, Radimský, Bleha, Skála.

FSC LUČAN ŽATEC – RN-STŘECHY JIRKOV 7:0 (4:0) Hynek 3, Armstark 2, Sitár, Šimeček.

DĚDEK TEAM – CHELSEA CHOMUTOV 1:5 (0:1) Zicho – Radimský, Bleha, Skála, Navrátil, Horáček.

RN-STŘECHY JIRKOV – FC PARTHENÓN 3:3 (3:1) Doháň 2, Dvořák – Štol, Pazderka, Kozlík.

FC BETIS KADAŇ – FC DEBAKL 5:2 (1:0) Grund 2, Křesák 2, Palma – Lecjaks 2.

B.E.K. UNIQUE – DĚDEK TEAM 0:2 (0:0) Ptáček, Campr.

FC DEBAKL – FC PARTHENÓN 1:1 (0:0) Hanka – Štol.

FC BETIS KADAŇ – B.E.K. UNIQUE 7:0 (4:0) Šťastný 2, Mojš, Grund, Křesák, Peinelt, Palma.

Tabulka 2. Letní ligy:

1. FSC LUČAN ŽATEC 15

2. DĚDEK TEAM 15

3. CHELSEA CHOMUTOV 14

4. AS GRÊMIO CHOMUTOV 13

5. FC BETIS KADAŇ 12

6. FC PARTHENÓN 12

7. RN-STŘECHY JIRKOV 7

8. DRACI MOST 6

9. KARIBIC 6

10. B.E.K. UNIQUE 3

11. FC DEBAKL 1

12. FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 0