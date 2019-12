Těsně za vedoucí dvojicí jsou Stavby Procházka, protože všechny tři týmy v tomto turnaji oba své zápasy vyhrály. Do té doby čtvrtý La Phutas si připsal dvě prohry a klesl na šesté místo. Po dvou výhrách, když jedna byla právě s La Phutas se na čtvrté místo posunul Dědek team. Střídavě se dařilo Reds Most a zůstal tak na pátém místě.

Na posledním místě je se dvěma body Tým snů. I přes první letošní výhru nad Realem zůstal na sestupovém místě AC Young boys. Vstřelením čtyř branek si první místo v tabulce střelců upevnil Milan Macháček z Reds Most. V hodnocení brankářů se na první místo posunul Petr Prokeš z Chelsea Chomutov, který celkem obdržel jen šest branek.

Výsledky:

PALMEIRAS – TÝM SNŮ 1:1 (0:1) Roža -Zakhozhyy.

REAL CHOMUTOV – AC YOUNG BOYS 2:3 (0:2) Žorna 2 – Remeš, Bilej, Gabriel.

STAVBY PROCHÁZKA – TÝM SNŮ 4:1 (3:0) Hakl 3, Khanh Tran -Tůma.

PALMEIRAS – REAL CHOMUTOV 1:2 (0:1) Roža – Žorna 2.

ARSENAL CHOMUTOV – AC YOUNG BOYS 5:2 (2:1) Proser 2, Frič 2, Konárek – Kreuzer, Krajča.

STAVBY PROCHÁZKA – KARIBIC 3:2 (1:0) Hakl, Hoferek, De Stefanis – Proll 2.

ARSENAL CHOMUTOV – CHELSEA CHOMUTOV 1:4 (1:1) Konárek – Prokeš, Radimský, Malecký, Soukup.

AS GRÊMIO CHOMUTOV – KARIBIC 5:2 (1:2) Gabčo 2, Vosáhlo, Kontra, Bláha – Proll 2.

FC DEBAKL – CHELSEA CHOMUTOV 0:3 (0:3) Horáček 2, Radimský.

AS GRÊMIO CHOMUTOV – REDS MOST 5:1 (2:1) Gabčo 2, Gubela, Vosáhlo, Nutil – Macháček.

DĚDEK TEAM – ČECHIE U19 HRUŠOVANY 2:1 (1:1) Doubrava 2 – Gažo.

FC DEBAKL – LA PHUTAS 2:0 (1:0) Hanka 2.

ČECHIE U19 HRUŠOVANY – REDS MOST 2:11 (1:5) Kulhánek, Gažo – Macháček 3, Hampejz 2, Čvančara 2, Andrlík, Zetka, Baksa, Janata.

DĚDEK TEAM – LA PHUTAS 4:2 (0:0) Uhlíř 2, Votava, Doubrava – Novotný, Stýblo.

Tabulka 3. ligy



1. AS Grêmio Chomutov 19

2. Chelsea Chomutov 19

3. Stavby Procházka 18

4. Dědek team 15

5. Reds Most 12

6. La phutas 12

7. FC Debakl 9

8. Palmeiras 7

9. Karibic 7

10. Čechie U19 Hrušovany 7

11. Arsenal Chomutov 6

12. Real Chomutov 6

13. AC Young boys 4

14. Tým snů 2