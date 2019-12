V žákovské lize exceloval tým ZŠ Heyrovského Chomutov

V Městské sportovní hale v Chomutově pokračoval letošní ročník Žákovské futsalové ligy Václava Čecha pořádaný Spolkem Chomutovská liga malého fotbalu a OR Asociace školních sportovních klubů Chomutov. Soutěže se účastní základní školy z Chomutova, Jirkova a širokého okolí a do letošního ročníku nastoupilo osm týmů starších žáků rozdělených do dvou skupin.

Žákovská liga pokračovala turnajem skupiny "A" | Foto: Ladislav Chlíbek