Jednobodový náskok získal na čele tabulky po druhém turnaji elitní ligy tým Esap Chomutov. Stíhá ho hned trojice pronásledovatelů

Jako první utkání druhého turnaje elitní ligy se hrál zápas All Blacks (v bílém) – Auto Macák. Tým All Blacks zvítězil 4:1 po poločase 3:0. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Druhý turnaj odehrála v městské sportovní hale v Chomutově první liga. Do vedení se posunul Esap Chomutov, který už je jediným týmem bez porážky. První letošní prohry zaznamenali All blacks, když těsně prohrál s Esapem i nováček Světlo Kadaň v zápase s Baníkem Chomutov. Poprvé prohrály i Jablíčka, které podlehla LoKo a hned dvě prohry měl FC Jirkov 2000. První polovina tabulky je tím velmi vyrovnaná, protože bodový rozdíl mezi prvním Esapem a šestými Jablíčky jsou pouhé tři body. První body si připsal Technoline a to hned čtyři, tři body udělal Baník Chomutov. Za remízu s Merkurem má první bod Qark, bez bodu už je jenom Auto Macák. Na prvním místě v tabulce střelců se po vstřelení tří branek udržel David Filinger ze Světla Kadaň. V hodnocení brankářů je v čele stále Josef Šíla z All blacks.