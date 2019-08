Na zdárný průběh soustředění dohlíží reprezentační šéftrenér mužů, žen a juniorů Českého svazu vzpírání Pavel Ivanič. Chomutov si vzpěrači nevybrali náhodou. „Čekali jsme velká vedra a tak jsme si vybrali Sportovní dům v Chomutově. Je tady příjemné klima a můžeme tady trénovat dle potřeby,“ prozradil Chomutovskému deníku trenér Ivanič. Reprezentanti trénují v pondělí středu a pátek dvoufázově a ostatní dny jednofázově.

Do Chomutova přijelo na soustředění áčko reprezentace mužů, žen a áčko reprezentace do 23. let. Dospělou reprezentaci čeká ve druhé polovině září mistrovství světa, které se letos koná v Thajsku. Junioři se připravují na nadcházející mistrovství Evropy, které se uskuteční začátkem září v Rumunsku. A jaké mají reprezentanti před mistrovstvím ambice? Trenér Ivanič byl ve svých prognózách opatrný.

„Na medaili to nevypadá, i když člověk nikdy neví. Našim hlavním cílem je, vybojovat si na mistrovství postupová místa na olympiádu,“ řekl Ivanič. Nejlepší výkony se čekají od tří našich vzpěračů. „Dobrou formu má Jiří Orság, Kamil Kučera a Petr Petrov. Myslím si, že pokud to vyjde, mohl by Orság s Kučerou skončit do osmého místa a Petrov do dvanáctého,“ dedukoval trenér.

V době našeho rozhovoru s trenérem se vzpěrači věnovali intenzitě. Na mistrovství světa budou bojovat o účast na olympiádě také ženy. Velkou šanci mají podle trenéra Ivaniče tři. „Úspěch v kvalifikaci se očekává od Simony Hertlové, Terezy Králové a Michaeli Skleničkové. „Jsou to zkušené závodnice a na šampionátech se umísťují okolo osmého místa,“ upřesnil trenér.

To, že vzpírají muži, nikoho nepřekvapuje, ale vidět ženy se stokilovou činkou nad hlavou už přece jen není tak obvyklé. Kdo by čekal, že vzpěračky disponují obdobnou postavou jako většina vzpěračů, ten by se divil. Minulý rok vyšel kalendář s jejich fotografiemi, a kdo neví, že se věnují vzpěračskému sportu, určitě by je tipoval spíš na modelky.

Na zájem o vzpírání si ze strany žen trenér nemůže stěžovat. „My jsme letos měli poprvé na mistrovství republiky více žen, než mužů. V současnosti v České republice působí 24 ženských družstev. Ono to není jen o síle, ale pokud se zvládne technika, tak je to hlavně o rychlosti a dynamice a ne té hrubé síle,“ uzavřel trenér.

Cesty ke vzpěračskému sportu mohou být různé. Tu svou prozradila Tereza Králová. „Já jsem se dostala k vzpírání přes atletiku. Abych začala zvedat činky, mě přesvědčil můj přítel,“ přiznala Tereza. Bývalá úspěšná atletka se věnovala hodu kladivem. Na svém kontě má řadu úspěchů. Je mistryně republiky v hodu kladivem žen z let 2012, 2013, 2014, 2015. Ve vzpírání je českou rekordmankou v hmotnostní kategorii +90 kg.

Soustředění reprezentace bedlivě sleduje trenér chomutovských vzpěračů František Filip. „Pro nás všechny jsou reprezentanti velkou inspirací. Hlavně pro mladé vzpěrače, kteří se teprve učí techniku,“ přiznal Filip. V Chomutově netrénují reprezentanti poprvé, podle trenéra Filipa jsou zde letos už počtvrté a věří, že se sem opět rádi vrátí.

Zázemí mají vzpěrači zajištěno v hotelu u zimního stadionu. Do Chomutova přijeli 12. srpna a trénovat tu budou do 23. srpna. Ve městě tak můžete potkat například Jiřího Orsága, Kamila Kučeru, Petra Petrova, Patrika Krywulta, Simonu Hertlovou, Terezu Královou, Michaelu Skleničkovou, nebo Elišku Pudivítrovou a řadu našich juniorských reprezentantů.