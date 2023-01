„Házenkářskou přípravu jsme v minulém týdnu víceméně neměli, zaměřili jsme se na udržovací tréninky pro hráčky, které jsme měli k dispozici. Naplno se snažíme trénovat od pondělka, ale museli jsme doplnit kádr o starší dorostenky,“ doplnil druhý kouč mosteckého týmu Jiří Hanus.

S Bukureští půjde o souboj Davida s Goliášem. Zatímco Most na první body ve vrcholné evropské soutěži čeká, tak Bukurešť s hvězdnou hráčkou Cristinou Neaguovou vede skupinu.

„Bohužel nás tento zápas nezastihne v nejlepší situaci. Budou nám bohužel chybět tréninkové hodiny, které jsme chtěli dohnat v uplynulém týdnu. Naší snahou bude především hrát se soupeřem co nejdéle vyrovnaný zápas. Jak dlouho to bude, je v tuto chvíli otázka, ale za současné situace je pro nás nejdůležitější, abychom všechny nadcházející zápasy, a to nejen v Lize mistryň, odehráli co nejlépe a aby se nám nikdo nezranil,“ doplnil Jiří Tancoš.