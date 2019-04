Ženy BK Levharti Chomutov odehrály výbornou sezonu. Bez porážky prošly základní částí 2. ligy a suverénním způsobem vyhrály i finálovou skupinu a tím si vybojovaly postup do 1. ligy. Už v době oslav ale vedení klubu zvažovalo možnost posunout chomutovský ženský basketbal rovnou do ŽBL. „Že máme ambice dostat se v blízkých letech do nejvyšší soutěže, se v basketbalových kruzích ví. Vzhledem ke kvalitě našich juniorských týmů je to dokonce nezbytné, chceme-li udržet odchovance v Chomutově. Proto když se Nymburk rozhodl v ŽBL nepokračovat, byli jsme mezi oslovenými. Po zralé úvaze jsme se rozhodli nabídku na převedení licence přijmout. Družstvo už máme z větší části pohromadě, současně pracujeme na finančním pokrytí sezony,“ informuje jednatel BK Levharti Chomutov Petr Drobný.

Tým Levhartic povede Tomáš Eisner, současný trenér extraligových kadetek a juniorek, které vyhrály ligu a tento měsíc budou hrát kvalifikaci o extraligu. Právě především talentované chomutovské hráčky, které z mládežnických kategorií přecházejí mezi dospělé, by co nejdřív měly tvořit základ týmu v ŽBL. Pozvánku do nově tvořeného celku dostaly opory současného ženského týmu Chomutova Jitka Eisnerová a Naďa Salačová, šanci dostanou i nejlepší juniorky. Několik hráček přechází z Nymburka. Je mezi nimi i 21letá křídelní hráčka a bývalá mládežnická reprezentantka Michaela Krejzová. V jejím případě se bude jednat o návrat do mateřského klubu poté, co od sezony 2013/14 hrála basketbal na nejvyšší úrovni v USK Praha a poslední sezonu ve zmíněném Nymburce.

BK Levharti vstupem do ŽBL vrací chomutovský basketbal do exkluzivního klubu divácky atraktivních sportů na nejvyšší úrovni. „Věříme, že naše hráčky svými výkony do haly příznivce dobrého sportu přivedou. Těžko teď něco slibovat, ale rozhodně nechceme být v ŽBL jen do počtu. Také plánujeme přihlásit se do Středoevropské ligy basketbalistek CEWL, abychom dopřáli našim hráčkám mezinárodní konfrontaci a divákům zajímavé zápasy,“ říká Petr Drobný.

Ženská nejvyšší soutěž už se v Chomutově hrála, v jediné sezoně 2005/06 zde pod názvem Slovanka Chomutov působil tým klubu Basket Slovanka. V rámci Ústeckého kraje zapsal poslední účast v ŽBL v sezoně 2007/08 Skřivánek Ústí nad Labem.

Stanislav Král