Tenhle zápas nenudil. Tři stovky diváků sledovaly v chomutovské sportovní hale divokou futsalovou přestřelku v elitní soutěže mezi nováčkem z Chomutova a Olympikem Mělník. Veseleji bylo po čtyřiceti minutách hostům, kteří zvítězili 11:8.

Chomutovští futsalisté. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Šlo o poslední zápas základní části nejvyšší futsalové soutěže. Chomutov už měl jisté play off, Mělník se naopak do něj z předposledního místa tabulky neprobil. Nic nezměnila ani vysoká výhra, kdy v průměru každé dvě minuty padla branka. Chomutov tak půjde do nadcházejícího play off ze šestého místa, kdy vyzve pražskou Slavii. Jeho soupeř z Kadaně už dohrál základní část minule a je jasné, že ho čeká brněnský Helas.

Baník Chomutov – Olympik Mělník 8:11 (4:6)

Branky: 3. Kupilík (Gedeon), 5. Gedeon (Kupilík), 11. Nový (Gedeon), 16. Nový (Kasal), 33. Klíma (Gedeon), 35. Klíma (Kasal), 35. Gedeon (Klíma), 39. Bodnár (Belák) – 1. Vokoun (Šup), 2. Vokoun (Šup), 3. Vokoun (Chalupa), 16. Gabčo (Šup), 19. Vokoun (Šup), 20. Šup (Abrham), 23. Vokoun (Ježek), 28. Abrham (Gabčo), 34. Šup, 36. Vokoun (Gabčo), 38. Šup.

Oxyworld Baník Chomutov: Jan Nejedlý (Jakub Dvořáček) – Ondřej Kupilík, Daniel Kasal (C), Daniel Klíma, Filip Gedeon, Petr Nový, Tomáš Tykal, Ondřej Kadlec, Radek Jelínek, Šimon Belák, Adam Novotný, Samuel Bodnár, Ondřej Mikeš. Trenér: Jan Brič.

SK Olympik Mělník: Peter Tarr (Martin Bouška) – Tomáš Abrham, Jiří Vokoun (C), Lukáš Chalupa, Jaromír Ježek, Patrik Machytka, Josef Gabčo, Filip Křížek, Dominik Šup. Trenér: Jakub Němec.