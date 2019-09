V čele třetí ligy CHLMF jsou La phutas

Po letní přestávce začala turnajem třetí ligy podzimní část letní ligy CHLMF.

GÓL. Baníček Most (žlutí) přehrál díky strhujícímu závěru Devils Most 4:1. Foto zachycuje jeden z gólů Baníčku Most. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Nejlépe se daří dvojici nováčku La phutas a Bad boys. Suverénně vyhrály své zápasy a jsou bez porážky na postupových místech. Třetí místo si udržel Baníček Most, který v městském derby porazil čtvrtý Devils Most. Po vysoké výhře nad Warriors Chomutov může na medailové umístění pomýšlet i čtvrtý Shock team a ani pátý Devils Most není ještě bez šance. Na konci tabulky zůstal s jedním bodem poslední tým FC Spořice. Na turnaj se nedostavil tým Galatasaray Jirkov a prohrál kontumačně. Kdyby prohrál oba své zápasy kontumačně i v závěrečném turnaji, musel by být vyloučen ze soutěže za tři kontumační výsledky a jeho odehrané zápasy anulovány. Což by určitě ovlivnilo konečné pořadí týmů i jednotlivců. V tabulce střelců si první místo pohlídal vstřelením dvou branek Miroslav Král z Bad boys. V hodnocení brankářů je na prvním místě i nadále Lukáš Innemann z La phutas. Výsledky zápasů: FC SPOŘICE - BAD BOYS CHOMUTOV 0:10 (0:6) M.Nevole 4, M.Král 2, V.Filípek, J.Filípek, T.Pořický, R.Dušek

BANÍČEK MOST - DEVILS MOST 4:1 (1:1) T.Kudláček 2, D.Zihan, M.Mataj - L.Böhm

LA PHUTAS - DELFÍNI KADAŇ 6:0 (3:0) L.Rosenbaum 2, D.Makula 2, L.Holý, D.Holý

AC YOUNG BOYS - FC VÁCLAVSKÁ 1:1 (0:0) O.Rak - K.Myšička ml.

GALATASARAY JIRKOV - TÝM SNŮ 0:5 KONTUMAČNĚ

WARRIORS CHOMUTOV - SHOCK TEAM 0:9 (0:5) J.Rubek 6, V.Vaněk 2, P.Cihlář Tabulka 3. ligy 1. La phutas 23

2. Bad boys Chomutov 23

3. Baníček Most 19

4. Shock team 18

5. Devils Most 15

6. Tým snů 13

7. Warriors Chomutov 12

8. AC Young boys 9

9. FC Václavská 7

10. Delfíni Kadaň 7

11. Galatasaray Jirkov 7

12. FC Spořice 1

Autor: Jaroslav Průša