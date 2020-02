Předposlední turnaj odehrála čtvrtá liga a postupová místa si stále drží dvojice Juventus Chomutov a Bad boys Chomutov.

Snímek je z utkání čtvrté zimní ligy Warriors Chomutov (v bílém) – Baníček Most. | Foto: Ladislav Chlíbek

Bad boys si připsal první letošní prohru s Draky Most a tím klesl na druhé místo, když v prvním zápase rozstřílel Devils Most. Na první místo se po výhrách nad Toyoda Gosei a Galatasaray Jirkov posunul Juventus Chomutov. Plný počet bodů si připsali i Ski team Klínovec a Baníček Most, kteří jsou jen dva body za druhým místem.