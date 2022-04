Útok na titul ve výročním roce? Bylo by to stylové, říká softbalista Malý

Bude to pro ně významný rok. Softbalový klub Chomutov Beavers oslaví 40 let od svého založení. Jeho hráči se stali pevnou součástí historie tohoto pálkovacího sportu v Česku. Současní členi to chtějí v tomto roce připomenout. A to nejlépe tím, že získají po devíti letech titul. „Bylo by to opravdu stylové. Ale titul chceme, i kdybychom letos neslavili výročí,“ prohlásil Marek Malý, kapitán chomutovských Beavers. Ti letos významně posílili, přišel zkušený nadhazovač Jaroslav Breník nebo šikovný Jiří Nezbeda. Extraliga startuje v sobotu, kdy do Chomutova přijedou hráči z Mostu.

Chomutovský softbalista Marek Malý. | Foto: Česká softbalová asociace

Hegemon, v jednom období také neporazitelný tým, který táhl nadhazovač Lubomír Vrbenský. Tohle všechno si chtějí v letošním jubilejním roce od založení připomínat. „Nějaké plány máme a určitě chceme dát vědět o naší bohaté historii. Chystáme akce. Moc si vážím lidí, kteří pomáhali tento klub vybudovat,“ dodal Malý, který exceluje jak na nadhozu, tak na pálce. Poslední titul vybojovali chomutovští softbalisté před devíti lety. V posledních dvou ročnících byli dvakrát ve finále, k titulu nescházelo moc. Nejdříve prohráli s Hrochy Havlíčkův Brod, vloni zase se Žraloky Ledenice. „Zkušenosti s finálovými duely máme dostatečné, letos už to chceme zúročit,“ dodal kapitán Malý, kterého v posledních týdnech trápilo bolavé rameno. „Proto jsem se připravoval na novou sezonu spíše klidově, soustředil se na kondiční věci. Rok bude dlouhý, v listopadu nás čeká mistrovství světa, nechci se ze softbalu zbláznit.“ Spurný si upravil sestřih a pak nastřílel dva hattricky. "Takový můj talisman." Právě Malý patřil k hlavní palebné síle z týmu, na svém kontě měl nejvíce homerunů. Ale zároveň exceloval na nadhozu. V letošní sezoně se tyto potřebné aspekty rozloží na více hráčů. Vždyť Beavers posílil Jaroslav Breník, rovněž reprezentační nadhazovač. Na některé víkendy dorazí také Frederik Terkelsen z Dánska. „Velmi nebezpečný pálkař,“ dodal s úsměvem Malý. Kdo však bude v sezoně prioritně nadhazovat? To není jisté. „Tyhle věci se vykrystalizují během sezony.“ Chomutov patří mezi horké kandidáty na titul. Rozhodně to však není jediný tým s těmito ambicemi. Kousat budou tradičně Žraloci z Ledenic, úřadující šampioni. Vysoko pomýšlí také Locos Břeclav, kteří mají ve svém kádru dlouhodobě nejlepšího nadhazovače Michala Holobrádka. „Silné mi přijde také Spectrum, Most nebo Tempo. V minulosti to bylo tak, že každý mohl porazit každého, když měl ve hře prvního nadhazovače. Dneska je to tak, že také druhý nadhazovači mohou soupeřům zavařit. Šíře kádrů se vyrovnaná a zkvalitňuje,“ prohlásil Malý. Chomutov začne sezonu v sobotu od 9:30 na svém novém stadionu proti Mostu. V neděli zase od 15:00 přivítá pražské Tempo. Softbalistům Chomutova začíná sezóna. Obhajují stříbro, chtějí titul Jiří Uhlíř