"Je to poměrně čerstvé, pořád jsme řešili, jak se vyvine situace kolem pandemie, ale vypadá to, že letos konečně vyjde. Dvakrát nám to tu zastavil covid, tak snad se dočkáme letos," potvrdil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Ústí nad Labem ukázalo, že basketbal zde táhne. Divácky atraktivní akci bude hostit počtvrté za posledních šest let, z toho dva roky se akce nekonala kvůli koronaviru. Více hostitelských poct dostala pouze Praha (1995, 1996, 1997, 2009, 2015, 2018), čtyřikrát přivítaly tuto akci Pardubice, třikrát Děčín.

ČESKO VS SVĚT

Severočeská metropole zaznamená už pátou sešlost tuzemské basketbalové smetánky, poprvé však ve (staro)novém modelu. V roce 2001 viděli diváci ještě původní formát Západ vs Východ, poslední tři roky (2016, 2017, 2020) přinesly nejnovější měření sil mezi Mazáky a Mladými puškami.

Hráči mi pomohli, řekl po premiéře v roli hlavního kouče Novák

Letos bude k vidění konfrontace, jíž si fanoušci užívali v letech 2003-2010, a sice výběr českých hráčů působících v KNBL proti výběru cizinců. Kapitánem "Výběru Světa" navíc bude ústecká opora Lamb Autrey. Ten má, stejně jako jeho protějšek Adam Číž, jenž povede český výběr, možnost vybrat si základní pětku, zbytek bude volba fanoušků.

A Autrey už má jasno. "Nikomu z kluků, které jsem vybral, jsem to zatím vědět nedal. Svůj výběr jsem ale nezakládal na tom, s kým se znám, nebo ke komu mám blízký vztah. Vycházel jsem z hráčů, kteří mají opravdu skvělou sezónu, a věřím, že si zaslouží si Utkání hvězd zahrát a být v zahajovací pětce," řekla jedna z ústředních postav výběru Jana Šotnara. "Rozhodně si věřím a moje základní pětka se mi dost líbí. Nyní je na fanoušcích, aby vybrali další skvělé hráče, o nichž si myslí, že by neměli chybět. Věřím, že zvolí další skvělé basketbalisty."

Američan v ústeckých službách zhodnotil také herní systém, který All-Star Game opráší po dvanácti letech. "Moc se mi to líbí a lidi to bude bavit. Každý máme odlišný herní styl a bude to hodně soutěživé. Třeba my, Američani, máme úplně jiný styl a tempo, ve kterém jsme zvyklí hrát. Takže to bude dobrá konfrontace," prozradil pro web nbl.cz.

AUTREY CHCE I DO DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ

Tradiční součástí budou také dovednostní soutěže, které baví diváky mnohdy ještě víc, než samotné utkání. V plánu je znovu souboj o nejlepšího trojkaře, smečaře i turnaj ve hře jeden na jednoho. Právě do něj by se rád podíval také Autrey.

Ten si navíc nepřipouští, že by Výběr Světa prohrál. "Náš způsob hry nás k úspěchu předurčuje, v téhle hře ve volném stylu jsme lepší. Navíc chceme ukázat, proč v lize jsme, a tak do toho dáme maximum. A já budu v Ústí doma, takže to týmu taky zdůrazním, že na svém hřišti nemůžu prohrát,” svěřil se v rozhovoru pro stránky nejvyšší soutěže.

FOTO: SKP Sever v extralize dál čeká na první výhru

Na své si tentokrát přijdou i diváci, kteří mohou vyhrát 30 000 Kč. "Do třicáté sezony NBL spadá i třicáté výročí založení společnosti Kooperativa, jež je generálním partnerem ligy, proto bude hlavní fanouškovská soutěž právě o třicet tisíc korun," stojí na webu nbl.cz.

Nezbývá, než věřit, že březnová opatření už dovolí naplnit celé Sportcentrum Sluneta, vstupenky budou v předprodeji k dispozici od začátku března. Také letos bude mít celá akce charitativní podtext, vybírat se bude na speciální vozík pro Zdeňka Vrábela z Mladé Boleslavi.

Historie utkání KNBL:

27.4.1995 - Praha - Východ-Západ 61:54

27.4.1996 - Praha - Východ-Západ 118:108

8.5.1997 - Praha - Východ-Západ 139:129

9.5.1998 - Strakonice - Východ-Západ 122:108

31.3.2000 - Nymburk - Východ-Západ 118:117

12.4.2001 - Ústí n. L. - Východ-Západ 178:143

28.2.2002 - Svitavy - Východ-Západ 134:128

9.4.2003 - Nový Jičín - ČR-Svět 81:81

30.3.2004 - Nymburk - ČR-Svět 89:83

22.3.2005 - Děčín - Svět-ČR 152:135

30.4.2006 - Prostějov - Svět-ČR 124:116

3.4.2007 - Děčín - ČR-Svět 123:121

2.3.2008 - Chomutov - Svět-ČR 109:87

19.4.2009 - Praha - Svět-ČR 100:97

14.3.2010 - Pardubice - ČR-Svět 88:79

2.4.2011 - Pardubice - Východ-Západ 92:90

8.1.2012 - Pardubice - Východ-Západ 89:92

24.1.2013 - Vratislav - Polská liga-KNBL 109:104

2.3.2014 - Pardubice - KNBL-Polská liga 109:105

16.3.2015 - Praha - Mazáci-Mladé pušky 126:116

26.3.2016 - Ústí n. L. - Mazáci-Mladé Pušky 153:113

29.10.2016 - Děčín - Mladé pušky-Mazáci 141:122

30.12.2017 - Ústí n. L. - Mazáci-Mladé pušky 133:122

30.12.2018 - Praha - Mladé pušky-Mazáci 135:136

19.1.2020 - Ústí n. L. - Mladé pušky-Mazáci 129:128