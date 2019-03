Úspěšná spolupráce pokračovat nebude. Trenér Jakub Šimek v Chomutově končí

Chomutov - Když v létě loňského roku do Chomutova přišel, čekal ho nelehký úkol. Převzít mužstvo, které deset let vedl stejný trenér, poznat hráče, zkvalitnit fungování týmu a vykročit s ním do nové éry. A dá se říci, že všechny tyto ambice splnil Jakub Šimek beze zbytku, což signalizuje třetí místo po základní části. Přesto nyní na pozici hlavního trenéra „A“ týmu končí.

Jakub Šimek. | Foto: Florbal Chomutov

Dochází tak po vzájemné dohodě s vedením klubu. Jediným a hlavním důvodem je časová náročnost. Náročné každodenní dojíždění je příčinou, proč oboustranně pochvalovaná spolupráce po roce končí. Jakub Šimek dovedl klub k nejlepšímu výsledku v historii. Bronzovou medaili z turnaje Czech Open jeho svěřenci potvrdili také v první lize, kde obsadili třetí příčku po základní části. Ze strany vedení klubu byl tedy zájem v započaté práci pokračovat, ovšem objektivní okolnosti tento záměr zhatily. „Kuba od samého počátku vedl tým velmi zodpovědně a s jeho působením bylo vedení klubu maximálně spokojeno. Měli jsme velký zájem na tom, aby zůstal i nadále, ovšem už během sezóny jsme se bavili o velké časové náročnosti intenzivního cestování mezi Plzní a Chomutovem, která se s ohledem na osobní a rodinný život ukázala být velkou překážkou. Považuji za velmi korektní, že nás o svém rozhodnutí informoval s velkým předstihem tak, aby klub mohl zvažovat další varianty," popisuje předseda Florbal Chomutov Martin Bocian. „Dojíždění bere spoustu času a energie. Bohužel se do Chomutova nemohu přestěhovat. Aby se tým mohl posunout dále, potřebuje trenéra, který za mne buď bude z Chomutova a okolí, nebo se práci bude věnovat na full time. Ani jedno chomutovskému týmu nemohu nabídnout. Cítím, že čas strávený na cestách, tréninkách a zápasech dlužím hlavně své rodině a je potřeba jim toto oplatit,"přiznává Jakub Šimek. (red, vev)

Autor: Václav Veverka