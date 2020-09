Začátek zápasu připomínal domácí premiéru mužů s pražskou Slavií, ovšem svěřenkyně Tomáše Eisnera byly na rozdíl od svých levhartích kolegů tím lepším družstvem, které více než tři minuty nedovolilo soupeřkám skórovat. Mladé Jihočešky se prosadily až za stavu 0:7 ze svého pohledu, ale rychle stáhly na tříbodový rozdíl.

Nadechujícího soupeře však uzemnila následná chomutovská bodová šňůra, po níž se domácí náskok navýšil. První čtvrtinu tak vyhrály Levhartice o jedenáct bodů. Do druhého hracího období poslal trenér Eisner zcela odlišnou pětici, v níž rotovaly i další hráčky, které nedostaly prostor v první čtvrtině. I tak se znovu radovaly Levhartice, i když „jen“ o devět bodů.

Po krátké přestávce sedla na Chomutovské střelecká nemohoucnost, čehož mladé soupeřky využily a více než polovinu třetí čtvrtiny vedly. Levhartice postupně zpřesnily střelbu, díky čemuž zvítězily i ve třetí desetiminutovce, tentokrát o čtyři body.

Podobný scénář se opakoval rovněž v závěrečné části, jen Strakonice neodskočily o tolik, takže domácí basketbalistky se ujaly vedení dříve než v předchozí čtvrtině a přisvojily si i poslední část střetnutí. Na tabuli svítil po závěrečném klaksonu osmibodový rozdíl. Nejtěsněji skončilo páté dějství, které Levhartice vyhrály o tři body.

„Byl to pro nás první domácí zápas, který jsme ale pojali trochu jinak. Brali jsme ho jako takové modelové utkání, proto jsme hráli pět desetiminutovek a vždycky od stavu 0:0, aby holky měly větší motivaci. Nechtěli jsme, abychom si vytvořili dvacetibodový náskok a zápas pak v klidu dohrávali,“ vysvětloval Tomáš Eisner netradiční počet hracích období.

„Chtěli jsme zkrátka, aby každá čtvrtina měla náboj. První dvě části jsme hráli pokaždé s jinou pětkou i kvůli kondici, pak už jsme sestavu víc rotovali,“ popisoval hlavní kouč svůj záměr. „Pořád máme spoustu věcí, na kterých musíme do ligy zapracovat. Nedohráváme naše systémy a v obraně to bylo z naší strany jako na houpačce. Chvilku jsme hráli, co chceme, chvilku zase ne,“ stočil na závěr řeč k samotné hře.

Roman Jungling