Druzí Levharti vstupovali do dohrávky proti třetí Spartě s jasným cílem – vyhrát. Vítězství by totiž dvě kola před koncem celostátní ligy znamenalo jistotu postupu do finálové skupiny, která se rozehraje po Novém roce. Podle tabulkových předpokladů i vývoje předchozího vzájemného utkání se dal očekávat vyrovnaný boj, to se i potvrdilo.