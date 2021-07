Pod vedením nového trenéra Petra Tremla a trenérky Nadi Salačové se suverénní hrou a výsledky představila chomutovská děvčata kategorie U15 ročníků 2006-7 na prestižním turnaji v Praze, kde si postupně mladé basketbalistky suverénně poradily s družstvy USK Praha, HB Basket, Sparty Praha a výběru Jižních Čech a obsadily první místo v turnaji.

Dařilo se i děvčatům v individuálních vyhlášeních, a to že Mája Staňková byla vybrána do All star turnaje a Elča Salačová byla vyhlášena MVP celého turnaje.