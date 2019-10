Po dvou prohrách jsou naopak bez bodu ZŠ Studentská Jirkov i ZŠ Písečná Chomutov. Omluvena z turnaje byla ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří, která by měla své zápasy dohrát na dalším turnaji. Střelecky se prosadil vstřelením pěti branek Martin Beran ze ZŠ Strupčice.

Do soutěže se zapojily základní školy z Chomutova, Jirkova a širokého okolí. tato oblíbená soutěž má již více jak dvacetiletou tradici. Do letošního ročníku nastoupí deset týmů mladších žáků rozdělených do dvou skupin. Vždy nejlepší dva týmy postoupí do finále soutěže a další tři týmy se utkají O pohár CHLMF. Školní ligu pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu a OR Asociace školních sportovních klubů Chomutov.