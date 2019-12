V mladší kategorii 5.-6. třída nastoupilo pět týmů a hrálo se systémem každý s každým. Tři výhry a jednu remízu si připsala ZŠ Na Příkopech Chomutov a stala se bez vítězem. Druhé místo obsadila ZŠ Krušnohorská Jirkov, když prohrála jen s vítěznou školou. Třetí je ZŠ A. Heyrovského Chomutov. Jeden bod uhrály ZŠ Písečná Chomutov a ZŠ Studentská Jirkov.

Do starší kategorie 7.-8. třída se přihlásilo osm škol a byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině A si nejlépe vedla ZŠ Na Příkopech Chomutov, která bez prohry postoupila do finále. Skupinu B vyhrála ZŠ A. Heyrovského Chomutov, bod před ZŠ Studentskou Jirkov. Sedmé místo patří ZŠ Písečné Chomutov, ZŠ Březno skončila osmá.

Až pokutové kopy rozhodly o pátém místě pro ZŠ Strupčice, šestá skončila ZŠ Zahradní Chomutov. V zápase o třetí místo zvítězila ZŠ Studentská Jirkov a brala bronzové medaile, ZŠ Chomutovská Kadaň byla čtvrtá. Finálový zápas rozhodl až penaltový rozstřel. Vítězem turnaje se stala ZŠ A. Heyrovského Chomutov, ZŠ Na Příkopech Chomutov skončila druhá.