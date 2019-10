Finálový turnaj mezi městy Kadaní a Chomutovem se odehrál ve sportovním areálu Tatranu Kadaň. Za každou soutěž hrály dva nejlepší týmy systémem každý s každým. Domácí Spolek oddílů malé kopané Kadaň reprezentovali úřadující mistr Merkur Kadaň a druhý tým Santos Kadaň. Hostující Spolek Chomutovská liga malého fotbalu reprezentovali úřadující mistr Sport bar Galaxie a druhý tým soutěže VS ČR Všehrdy.

Turnaj začal soubojem domácích týmů a výhru si připsal Merkur. V souboji hostujících týmů si lépe vedl tým Všehrd, který přehrál Sport bar Galaxii. Podobně se Všehrdům dařilo i v dalším zápase, když porazily i druhého úřadujícího mistra Merkur Kadaň. Vítěz předešlých tří ročníků Sport bar Galaxie podlehl i Santosu Kadaň a vypadalo to, že obsadí poslední místo. Santos Kadaň po velké brankové přestřelce těsně prohrál se Všehrdy a tím se vítězem letošního ročníku s plným počtem bodů stal tým VS ČR Všehrdy.

Až závěrečné boje rozhodly o pořadí na dalších místech. Vše zamotal Sport bar Galaxie, protože v souboji mistrů vyhrál. O pořadí na druhém až čtvrtém místě musela rozhodnout minitabulka tří týmů a nejlépe z ní vyšel Santos Kadaň, který obsadil druhé místo. Díky vyšší výhře v závěrečném zápase třetí místo patří Sport baru Galaxie Chomutov a na Merkur Kadaň zbylo čtvrté místo.

Letošní ročník pořadatelsky zajistila SOMK Kadaň, příští rok se vrací finále do Chomutova. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře a v duchu fair play. Organizačně turnaj vedli Ludvík Švarc, Jaroslav Mezera, Jiří Kupec, Pavel Fára a řídili rozhodčí CHLMF Chomutov Martin Jackl, Luboš Neumayer a SOMK Kadaň Martin Braun. Ceny pro týmy a jednotlivce předávali předseda SOMK Kadaň Ludvík Švarc a předseda CHLMF Jiří Kupec.

VÝSLEDKY:

Merkur Kadaň – Santos Kadaň 4 : 2 (2:1) J. Karas 2, M. Hofman, J. Bauer – M. Ručínský, Š. Jančík, Sport bar Galaxie Chomutov – VS ČR Všehrdy 1 : 7 (0:3) P. Minařík – J. Pavlica 3, P. Janošík 2, J. Kopta, T. Janošík, VS ČR Všehrdy – Merkur Kadaň 5 : 0 (2:0) J. Kopta 4, J. Pavlica, Santos Kadaň – Sport bar Galaxie Chomutov 7 : 3 (4:3) M. Schreiner 3, R. Protivínský, Š. Jančík, P. Krämer, Š. Soukup – D. Dolechek 2, D. Kasal, Santos Kadaň – VS ČR Všehrdy 8 : 9 (3:4) P. Krämer 4, Š. Jančík 2, M. Ručínský, L. Novák – J. Pavlica 5, J. Kopta 3, P. Janošík, Merkur Kadaň – Sport bar Galaxie Chomutov 3 : 7 (0:3) M. Zmrhal, V. Šašek, M. Hofman – D. Kasal 4, D. Dolechek 2, P. Minařík.

KONEČNÁ TABULKA:

1. VS ČR Všehrdy 9

2. Santos Kadaň 3

3. Sport bar Galaxie Chomutov 3

4. Merkur Kadaň 3