/FOTOGALERIE/ Spolek Chomutovská liga malého fotbalu a Dětský domov Vysoká Pec uspořádali již čtrnáctý ročník turnaje pro dětské domovy ve futsalu (v malém fotbale) Pecka Cup 2023. Turnaj se odehrál před pár dny v multifunkčním sportovním areálu Cihla v Chomutově a zúčastnilo se jej šest týmů. Pět dětských domovů a jeden výchovný ústav.

14. ročník futsalového Pecka Cupu. | Foto: Ladislav Chlíbek

Hrálo se systémem jedné skupiny každý s každým. Celý turnaj zahájil hlavní pořadatel Pavel Fára. V průběhu turnaje proběhl již tradiční workshop, kde se děti i strejdové učili točit zmrzlinu. Odehrálo se hodně zajímavých zápasů a vzhledem k systému turnaje se o celkové umístění hrálo až do konce. Plný počet bodů se podařilo získat hráčům DD Dlažkovice, obhájili tím loňské prvenství a po sedmé se stali vítězi turnaje. Tento tým stejně jako pořádající DD Vysoká Pec se zúčastnil všech ročníků. Druhé místo obsadil VÚ Místo, když prohrál jen s prvním týmem. Třetí místo patří tradičnímu účastníkovi DD Žatec, který uhrál tři výhry. O čtvrtém a pátém místě rozhodoval brankový rozdíl a lépe si v tomto rozstřelu vedl pořádající tým DD Vysoká Pec „PECKY“. Páté místo tím za jednu výhru a remízu připadlo DD Mašťov. DD Chomutov bez bodu obsadil šesté místo.

Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena Samanta Tokárová DD Vysoká Pec „PECKY“ a nejlepším brankářem byl vyhlášen Rudolf Bogár z DD Dlažkovice. Nejlepším střelcem se stal Sebastán Samko z VÚ Místo, který vstřelil dvacet jedna branek.

Velké poděkování patří všem, kteří se na turnaji podíleli i samotným účastníkům turnaje za jeho hladký průběh. Turnaj připravil a vedl vedoucí turnaje Pavel Fára. Futsalové zápasy řídili rozhodčí CHLMF Luboš Neumayer a Martin Jackl, zdravotnickou službu plnila Kateřina Fárová, poděkování patří i pracovníkům z DD Vysoká Pec za pomoc s organizací Věře Tomanové, Janu Novotnému a Josefu Porcalovi.

Poděkování patří samozřejmě i partnerům turnaje, bez jejichž pomoci by se turnaj nemohl uskutečnit. Partnery turnaje byli Statutární město Chomutov, SEA Chomutov s.r.o., Altryss Most s.r.o. , Severočeské Doly a.s. Chomutov, sportovní areál Cihla Chomutov, Pila Jirkov - dřevařská výroba Petr Svoboda ml. a Eliho nadační fond.

Sportovní den se vydařil, děti si jej užili a odměnu za své výkony v podobě cen a sladkostí obdrželi všechny mužstva. Ceny pro týmy a nejlepší jednotlivce předávali vedoucí turnaje a sekretář CHLMF Pavel Fára a zaměstnanci DD Vysoká Pec Věra Tomanová, Jan Novotný a Josef Porcal.

VÝSLEDKY:

Vysoká Pec - Mašťov 2:2 (2:0) Branky: S. Tokárová 2 - T. Šimon 2; Žatec - Dlažkovice 0:3 (0:3) M. Červeňák 2, M. Jonáková; Místo - Chomutov 13:0 (5:0) A. Daniel 5, S. Samko 4, M. Vitásek 3, Z. Kováč; Žatec - Mašťov 14:1 (9:1) L. Turták 7, T. Mika 6, J. Balog - T. Šimon; Vysoká Pec - Dlažkovice 1:10 (0:7) S. Tokárová - M. Červeňák 5, M. Jonáková 2, R. Gábor, M. Tonka, D. Peter; Žatec - Chomutov 15:1 (7:0) J. Balog 5, T. Mika 4, L. Turták 4, T. Tot 2 - M. Staněk; Mašťov - Dlažkovice 1:9 (0:4) Ch. Kováč - M. Červeňák 2, M. Jonáková 2, D. Peter 2, A. Štefan 2, M. Tonka; Vysoká Pec - Místo 0:8 (0:4) S. Samko 4, M. Vitásek 2, A. Daniel, T. Holub; Mašťov - Chomutov 8:1 (3:1) T. Šimon 5, Ch. Kováč 3 - L. Kováčová; Žatec - Vysoká Pec 13:2 (7:1) T. Mika 6, L. Turták 2, T. Tot 2, J. Balog 2, N. Tot - Y. Borislavskyi; Místo - Mašťov 20:0 (12:0) S. Samko 8, A. Daniel 7, M. Vitásek 4, L. Lalik; Dlažkovice - Chomutov 13:0 (8:0) M. Tonka 5, D. Peter 4, M. Červeňák 3, M. Jonáková; Žatec - Místo 1:6 (0:2) J. Balog - S. Samko 4, M. Vitásek 2; Vysoká Pec - Chomutov 4:1 (3:0) S. Tokárová 2, Y. Borislavskyi 2 - M. Staněk; Místo - Dlažkovice 2:3 (1:3) S. Samko, L. Giňa - M. Tonka 2, M. Červeňák.

Nejlepší hráč: Samanta Tokárová, DD Vysoká Pec

Nejlepší střelec: Sebastán Samko, DD Místo - 21 branek

Nejlepší brankář: Rudolf Bogár, DD Dlažkovice

Tabulka:

1. DD Dlažkovice 5 0 0 38: 4 15

2. VÚ Místo 4 0 1 49: 4 12

3. DD Žatec 3 0 2 43:13 9

4. DD Vys. Pec 1 1 3 9:34 4

5. DD Mašťov 1 1 3 12:46 4

6. DD Chomutov 0 0 5 3:53 0

Jiří Kupec