Po zisku devíti bodů v tomto turnaji poskočil na druhé postupové místo také nováček Inferno. Hned dva body za ním je ale trojice Juventus Chomutov, Warriors Chomutov a Draci Most. Poslední turnaj tak nabídne velký boj o medailová umístění. Do těchto bojů může ještě zasáhnout i Tým snů, případně i AC Young boys.

První letošní výhru si připsal Galatasaray Jirkov, když porazil poslední Baníček Most. Baníček Most zůstává na posledním místě s jedním bodem. Po vstřelení hattricku si první místo mezi střelci udržel Nikolas Polák z Warriors Chomutov, který má celkem jedenáct vstřelených branek. V průběžném hodnocení brankářů se na první místo posunul Jakub Haldovský z Juventusu Chomutov těsně před Michala Šandu z Draků Most.

Výsledky turnaje:

AC YOUNG BOYS CHOMUTOV – SUNDERLAND 0:3 (0:2) Dvořák 2, Z. Gábor.

SHOCK TEAM – GALATASARAY JIRKOV 3:2 (1:0) Kočka 2, Horký – Ferko, Frič.

AC YOUNG BOYS CHOMUTOV – JUVENTUS CHOMUTOV 1:0 (0:0) Gabriel

SHOCK TEAM – SUNDERLAND 2:5 (1:2) Totzauer, Valach – Horvát 2, Lacko 2, Svoboda.

AC YOUNG BOYS CHOMUTOV – GALATASARAY JIRKOV 3:0 (1:0) Gabriel 2, Bilej.

JUVENTUS – SUNDERLAND 4:5 (3:4) Szabo 3, Plos -Dan Dvořák 2, Gábor, S. Dvořák, Horvát.

BANÍČEK MOST – GALATASARAY JIRKOV 2:4 (0:4) Teslička, Friček – Frič 2, Kliment, Ferko.

SHOCK TEAM – JUVENTUS CHOMUTOV FUTSAL 1:3 (0:0) Valach – Szabo 2, Rosa.

DRACI MOST – TÝM SNŮ 3:0 (2:0) Kálal 3.

WARRIORS CHOMUTOV – INFERNO 0:2 (0:1) Ficek, Kheil.

BANÍČEK MOST – TÝM SNŮ 1:5 (0:4) Polák – Krejza 2, Bergler 2, Zakhozhy.

DRACI MOST – INFERNO 1:2 (0:2) Borský – Hirš, Červeňák.

WARRIOIRS CHOMUTOV – TÝM SNŮ 1:4 (1:1) Harb – Bergler, Deme, Tůma.

BANÍČEK MOST – INFERNO 0:9 (0 : 6) Kheil 4, Michalík 3, Karásek, Hirš.

DRACI MOST – WARRIOIRS CHOMUTOV 1:3 (1:1) Novák – Polák 3.

Závěrečný turnaj třetí ligy se uskuteční v neděli 27. září tradičně v areálu na Cihlářské ulici v Chomutově.