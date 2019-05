Chomutov – Letní futsalová liga je v plném proudu. Už třetí turnaj měla na programu ve sportovním areálu Cihla třetí liga. K vidění byl kvalitní futsal, i když některé výsledky byly docela divoké. Na prvních třech místech jsou překvapivě nováčkové soutěže.

Třetí turnaj 3. letní futsalové ligy CHLMF přinesl kvalitní zápasy, ale také několik divokých výsledků. | Foto: CHLMF/Ladislav Chlíbek

První místo patří týmu Bad boys, který své oba zápasy vysoko vyhrál. Na druhém postupovém místě je La Phutas, když rozstřílel Václavskou a remizoval s Týmem snů. Oba vedoucí týmu už jsou jediné bez porážky. Po zisku tří bodů si třetí místo udržel Shock team, pouhý bod za ním jsou Warriors a další bod Baníček Most. Šestý je s devíti body Devils Most a za ním je to hodně vyrovnaná, protože hned čtyři týmy mají sedm bodů. Předposlední je s jednou výhrou FC Václavská a poslední zatím bez bodu FC Spořice.