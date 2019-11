Ohlasy trenérů:

Tomáš Eisner (Levhartice Chomutov): „Čekali jsme vyrovnané utkání a to se potvrdilo. Měli jsme dobrý začátek, ale pak jsme vypadli z role a otěže převzal soupeř. Bojovný zápas rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme dali 28 bodů, což je pro nás neskutečně hodně. Pokračovali jsme i na začátku čtvrté čtvrtiny a tím jsme zápas zlomili v náš prospěch. Pochvala patří celému týmu, bojoval, i když jsme se v prvním poločase trápili střelecky.“

Michal Martišek (BK Loko Trutnov): „Především blahopřeji domácím k vítězství, bylo zasloužené. Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, ale nějak jsme se do něj dostali zpátky, dokonce jsme poločas vyhráli. Bohužel jsme toho nevyužili a ve třetí čtvrtině domácí hráčky ukázaly zkušenost, kvalitu a fyzickou vyspělost a to rozhodlo. My máme mladý tým, bojovali jsme a prohra o deset bodů pro nás není tragická, i když samozřejmě jsme smutní.“

Ženská basketbalová liga:

Levhartice Chomutov - BK Loko Trutnov 70:60 (19:13, 28:30, 56:48)

Sestava Chomutova: Vorlová 16, Eisnerová 13, Satoranská 11, Krejzová 11, Kučerová 8, Aulichová 6, Žílová 3, Rybová 2, Čmejrková, Rokošová.

Stanislav Král