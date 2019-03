Závěrečný turnaj odehrála v městské sportovní hale v Chomutově třetí liga a v jejím závěru ztráceli body favorité. První tým Mostecké pumpičky a míchačky přišel o první body v sezóně, když remizoval se zachraňujícím se Arsenalem a třetími Stavbami Procházka. I tak se ale stal bez porážky vítězem soutěže a prvním postupujícím do druhé ligy.

Mostecké pumpičky a míchačky – Arsenal Chomutov 2:2 (1:1)

Walter, Štolpa – Nevole, Konárek.

Mostecké pumpičky a míchačky – Stavby Procházka 2:2 (0:1)

Janeček, Kobylák – Husák, Nguyen.

Druhé postupové místo si udrželo SEA Torpédo, které těsně porazilo Tým snů a remizovalo s Karibikem.

SEA Torpédo Chomutov – Tým snů 3:2 (1:0)

Homola, Mňahončák, Dvořák – Prošek, Tůma.

SEA Torpéda Chomutov – Karibic 2:2 (0:2)

Novotný, Dvořák – Janeček, Pimpl ml.

O třetí místo přišel tým Stavby Procházka, protože po remíze s prvním týmem si vedl stejně i s posledním týmem tabulky Young boys. Toho využilo čtvrté Grêmio, vyhrálo nad Žatcem a o branku nad Debaklem a třetí místo patří jemu. Na konci tabulky zůstal poslední i přes zisk čtyř bodů Young boys a stal se prvním sestupujícím. Kdo jej doprovodí se rozhodlo mezi týmy B.E.K. a Arsenal. B.E.K. vyhrál a tím se zachránil, Arsenal sice remizoval s prvním týmem, ale i tak sestoupil do čtvrté ligy. Má totiž stejně bodů jako Tým snů, ale horší vzájemný zápas.

Velmi vyrovnaný byl i souboj o pořadí v tabulce střelců, když nakonec vyhráli dva se stejným počtem vstřelených branek. Šestnáct branek mají Denis Dvořák z Torpéda a Michal Uhlíř z Dědek teamu, jen o branku za nimi skončil Roman Hanka z Debaklu. Pořadí se měnilo i v hodnocení brankářů, kde se na první konečné místo dostal Jakub Mešek z Grêmia.

Konečná tabulka třetí ligy

1. Mostecké pumpičky a míchačky 35

2. SEA Torpédo Chomutov 31

3. AS Grêmio Chomutov 1 30

4. Stavby Procházka 27

5. Dědek team 1 25

6. FSC Lučan Žatec 24

7. FC Debakl 19

8. Karibic 1 13

9. B.E.K.-Unique 13

10. Čechie U18 Hrušovany 12

11. Real Chomutov 12

12. Tým snů 8

13. Arsenal Chomutov 8

14. AC Young boys 5

ČTVRTÁ LIGA

Závěrečný turnaj čtvrté ligy ukončil letošní ročník Zimní ligy CHLMF. Hrálo se v městské sportovní hale v Chomutově a jistotu prvního místa měla před turnajem Chelsea Chomutov. Suverénně si vedla i v závěrečném turnaji, když s plným počtem bodů prošla čtvrtou ligou a postoupila do třetí ligy.

Chelsea Chomutov – Devils Most 4:0 (3:0)

Soukup 2, Skála, Radimský.

Chelsea Chomutov – Warriors Chomutov 8:1 (4:0)

Radimský 3, Malecký 2, Bleha, Navrátil, Soukup – Polák.

Ziskem bodů musel potvrdit druhé postupové místo nováček Puta de madre a to se mu podařilo. Vyhrál se Saturnem i Molem a postupuje také do třetí ligy.

Kub Mollo Chomutov – Puta de madre 2:3 (1:1)

Ferko, Frič – Holý 2, Rosenbaum.

FC Saturn – Puta de madre 0:3 (0:1)

Makula, Andrš, Drbohlav.

Velká tlačenice byla o třetí místo, když hned trojice týmů měla před turnajem stejně bodů. Baníčku Most vzala body Toyoda Gosei, Drakům Most RN-Střechy a prohráli těsně i přímý souboj s Astorií. Ta ve druhém zápase vyhrála nad Molem a zajistila si třetí místo. Baníček Most je na čtvrtém místě, Draci padli až na šesté místo, protože se před ně dostala Toyoda Gosie. Na posledním místě skončil bez bodu Klub Molo Chomutov, ale v tomto turnaji potrápil dva medailisty.

Soupeřilo se i v tabulce střelců a nakonec vstřelením pěti branek se nejlepším střelcem stal Milan Macháček z Baníčku Most. Neuvěřitelně vyrovnané bylo hodnocení brankářů, kde rozhodla jedna branka a vítězem se stal Lukáš Innemann z Puta de madre.

Konečná tabulka čtvrté ligy

1. Chelsea Chomutov 39

2. Puta de madre 31

3. Astorie Chomutov 28

4. Baníček Most 25

5. Toyoda Gosei 24

6. Draci Most 23

7. FC Saturn 19

8. Devils Most 16

9. RN-Střechy Jirkov 16

10. Warriors Chomutov 15

11. FK Sosani Klášterec nad Ohří 15

12. Březno 8

13. Tesla tým 4

14. Klub Mollo Chomutov 0