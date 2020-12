U příležitosti konání MČR 2020 mužů a žen ve vzpírání, který pořádal pražský OLYMP ve Stromovce byli uvedeni do „Síně slávy vzpírání“ současný předseda ČSV Petr Krol a šéftrenér SCM oddílu vzpírání pan František Filip, který vychoval jako trenér mládeže při TJ VTŽ Chomutov desítky nejen vrcholových sportovců a několik reprezentantů, ale hlavně nadchl desítky dětí , které zapálil pro sport jako trenér mládeže od roku 1971.

Filip František (*23.2.1944 - Litvínov)

František Filip začal se vzpíráním v roce 1962 v Chomutově pod trenérem Josefem Maršálkem. Základní vojenskou službu vykonal v dresu Dukly Plzeň v letech 1963 – 1964, kdy Dukla zvítězila v I. lize mužů. Stal se tak dvojnásobným mistrem Československa družstev. V tomto období byl zařazen do reprezentačního družstva juniorů.

V roce 1963 zvítězil na mistrovství Československa juniorů. V průběhu své aktivní vzpěračské závodní činnosti v mateřském oddíle a v Dukle Plzeň překonal několik mládežnických rekordů a vybojoval větší množství medailových umístění na republikových šampionátech. Od roku 1971 se věnuje trenérské činnosti s mládeží.

V období 1978 – 1988 vedl Tréninkové středisko mládeže v Chomutově. V letech 2000 – 2019 vybojovali jeho svěřenci 18 mládežnických titulů. Současný nejlepší vzpěrač chomutovské líhně Lukáš Kříž zvítězil v roce v 2015 v HK do 77 kg na mužském šampionátu s výkonem 262 (116, 146). Na ME juniorů do 15 let vybojoval v HK do 77 kg bronzovou medaili v trhu za výkon 108 kg. V letech 2014 – 2015 se umístil na ME juniorů do 20 let na 14. místě a o rok později na ME juniorů do 15 let na 8. místě.