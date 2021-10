Tentokrát vyrazili do Plzně, kde uspěli už v přípravě. Vyhráli i v ligové soutěži, ale duel byl o poznání vyrovnanější. Chomutovští překlopili střetnutí na svou stranu až v posledním dějství a po výhře 74:71 zůstávají spolu s příštím soupeřem z Litoměřic stoprocentní.

„Nemůžu začít jinak než konstatováním, že naše zápasy jsou jako přes kopírák,“ culil se krátce po skončení utkání Radek Holuša. „Docela dost pokoušíme štěstěnu, ale zatím nám to i díky výborným posledním čtvrtinám vychází,“ liboval si.

Šéf střídačky si ale uvědomuje, že podobný průběh zápasu nemusí mít vítězný konec pokaždé.

„Pokud chceme pomýšlet na umístění do třetího místa, je potřeba některé věci změnit. Herně musíme předvádět něco úplně jiného, abychom stačili na silné soupeře, kterými budou podle dosavadních výsledků nejspíš Litoměřice, Písek a Slavia,“ uvedl první muž realizačního týmu.

Radek Holuša by uvítal větší příspěvek od mladších hráčů, které ale zároveň nechce dostávat pod ještě větší tlak. „Oni si ho na sebe vytváří do určité míry sami, protože máme širokou rotaci dvanácti hráčů, takže bojují o větší minutáž, což jim často svazuje ruce, přestože my po nich nechceme výjimečné výkony,“ přemítal hlavní trenér mužů.

„Silní jedinci jako třeba Nestor Boyko se z dílčího neúspěchu oklepou a jdou dál. Já i starší kluci chceme, aby mladí byli agresivnější a vzali to občas na sebe, aniž by se na ně někdo zlobil, kdyby to nevyšlo,“ doplnil jedním dechem s tím, že ho mrzelo, když v závěru musel opět využít jen zkušené borce a mladíci Kovář s Valentou se na hřiště nakonec nedostali vůbec.

TO BUDE BITVA!

Chomutovští se tak mohou v klidu chystat na bitvu o první místo, neboť v pátek 22. října přivítají doma od 19 hodin a 30 minut rovněž neporažené Litoměřice.

„Chci fanoušky na boj o čelo tabulky pozvat v co nejhojnějším počtu. Ten zápas bude speciální i v tom, že Litoměřice trénuje Tomáš Eisner, což je výzva i pro mě osobně,“ těší se Radek Holuša na trenérskou bitvu s někdejším spoluhráčem a donedávna ještě koučem Levhartic.

Roman Jüngling, Václav Veverka