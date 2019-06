Velkým svátkem mladých karatistů a veteránů bylo Mistrovství Evropy v karate JKA mládeže a veteránů. Závodů, které se konaly v Kadani, se zúčastnilo 513 závodníků z 19 zemí. Za domácí klub bojovali: Kristýna Tesařová, Šárka Koritinová, Barbora Křížová, Kristýna Sekerová, Anna Doležalová a David Vyhnálek.

Fantastický výkon na turnaji předvedla úžasná Kristýna Tesařová, když se stala mistryní Evropy v kata a vicemistryní Evropy v kumite. „Během zápasů v kumite utržila ránu pod oko a došlo k naštípnutí kosti. Do rána se vybarvila modřina a tvář natekla, ale Kristýnu to nezastavilo. Zvítězila s kata týmem a přidala i vítězství v kumite týmu,“ okomentoval její výkon domácí trenér Josef Patík. „Je to prostě naše nezničitelná Kiky, byla naprosto nepřekonatelná,“ dodal trenér obdivně.

Historický úspěch slavil v neděli domácí kata tým. Šárka Koritinová, Barbora Křížová a Kristýna Sekerová porazily všechny týmy kromě ruského. Získaly stříbrné medaile a radovaly se tak, jak to umí jenom děti.

„Šárka poté nastoupila v kumite týmu. Když zjistila, že ve finále má nastoupit proti ruské závodnici, která ji v sobotu porazila, zdravě se naštvala a výhrou se podílela na zlaté radosti,“ popsal zisk zlata Patík.

Za zmínku stojí i postup mezi nejlepších osm v kata jednotlivců. Šampionát to byl pro Českou republiku úspěšný a také díky závodníkům z Kadaně a Klášterce obsadila Česká republika druhé místo v počtu medailí.

„Bylo úžasné sledovat, jak nikdo neřeší příslušnost ke klubu, prostě byli všichni Češi a bojovali spolu. Halou se nesl pokřik „Češi do toho“, nebo „kdo neskáče, není Čech“. Všichni fandili všem,“ uzavřel své dojmy z mistrovství trenér Patík.