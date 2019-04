Kraus začal skvěle, když do první jízdy odstartoval na šestém místě. Bohužel po kolizi s jiným jezdcem musel ze závodu odstoupit. Ve druhé jízdě se mu už tak nedařilo a dojel na 23. místě.

Dalším Málkovským pilotem, který v Drehně závodil, byl Jakub Terešák. Startoval ve třídě MX Youngster v dresu německého Sturm Racing Teamu, který ho v závodech ADAC podporuje. Jakubovo šesté místo v kvalifikaci slibovalo dobré umístění.

V první jízdě odstartoval Kuba na 13. místě a do konce jízdy se probojoval na deváté místo. Ve druhé jízdě se však dostal do hromadného pádu a z posledních pozic se stačil do konce závodu prokousat pouze na 17. místo. Celkově pak bral 13. místo.