„Bohužel se letos kvůli pandemii nemohli zúčastnit japonští instruktoři a tak se tréninků ujali reprezentační trenéři ČR společně s německými instruktory se zkušenostmi z mezinárodních akcí včetně mistrovství světa,“ řekl trenér severočeského klubu Josef Patík.

A pro sportovce to byla opravu pořádná zabíračka. Karatisté cvičili zhruba osm hodin denně ve sportovní hale po skupinkách dle technické vyspělosti po dobu pěti dnů. Třikrát denně se setkávali na trénincích pod vedením vždy jiného trenéra.

„Náš klub reprezentovalo celkem šest karatistů. Nejmladším účastníkem byla Šárka Koritinová, aby si procvičila a upevnila správné techniky pro závody. Rozhodčí Babeta Dlouhá, Tomáš Froněk a Jakub Foltýn si opakovali naučené postoje, ale učili se i nové kombinace pro lepší posouzení při závodech,“ doplnil Patík.

Trenéři Josef Patík a Jan Kalkuš se zúčastnili proto, aby si upevnili správné provedení technik a získali nápady pro trénování svých svěřenců. Tréninky byly náročné, všichni se snažili cvičit naplno a někdy byla únava opravdu veliká.

Počet účastníků byl znatelně nižší než v předchozích letech, což způsobila pandemie Covid-19. Možná to byl hlavní důvod pro to, že atmosféra byla sice mnohem komornější, ale o to přátelštější.

„Všichni byli rádi, že mohou opět cvičit spolu a bylo to cítit ze všech pohybů, úsměvů i rad. A co nás čeká dál? Především prázdniny, během kterých načerpáme sílu na další rok. Vidět nás můžete už na kulturní akci „Hurá, už je tu škola“ v letním kině v Klášterci dne 11. září od 15 hodin,“ uzavřel Josef Patík.