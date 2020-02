O víkendu se podařilo vylepšit svou situaci jirkovskému béčku. To dokázalo zvítězit jak na půdě druhého Žatce, tak v Lenešicích. Třetí tým Jirkova ale obě utkání prohrál a klesl na desáté sestupové místo.

Lenešice/Dobroměřice B – KST Jirkov B 6:10

Body Jirkova: Průša Vojtěch 2, Dänner Michal 1, Kotrba Luděk 2, Jelínek Šimon 2, WO 3.

TJ Sever Žatec A – KST Jirkov C 10:0

Body Jirkova: Judák Jiří 0, Obracaník Štefan 0, Majoroš Alexandr 0, Sýkora Libor 0.

TJ Sever Žatec A – KST Jirkov B 8:10

Body Jirkova: Jelínek Šimon 2, Průša Vojtěch 3,5. Dänner Michal 2,5. Kotrba Luděk 2.

Lenešice/Dobroměřice B KST Jirkov C 10:2

Body Jirkova: Judák Jiří 0. Majoroš Alexandr 1. Obracaník Štefan 0,5. Sýkora Libor 0,5.

Tabulka KP I:

1. TTC Litoměřice C 69

2. TJ Sever Žatec A 60

3. SK TTC Duchcov A 53

4. SKST Baník Most D 52

5. TJ Spartak Lubenec A 46

6. TJ Slavoj Krásné Březno A 46

7. TJ Sokol Lenešice – Dobroměřice B 45

8. KST Jirkov B 42

9. TTC Litvínov B 40

10. KST Jirkov C 37

11. TJ Sever Žatec B 23

12. TJ Krupka B 18