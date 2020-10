V Krajském přeboru první třídy si druhý tým aktuálně nejúspěšnějšího tenisového klubu Chomutovska hladce poradil s Krupkou a rezervou Teplic. Třetí tým dokázal porazit Krupku, ale na Teplice už nestačil.

KST Jirkov B – SKST Teplice B 10:4

Body Jirkova: Jelínek Šimon 2 b. Dänner Michal 1 b. Průša Vojtěch 3 b. Merxbauer Martin 0 b. WO 4 b.

KST Jirkov C – TJ Krupka A 10:1

Body Jirkova: Pavlica Jan 1,5 b. Cipro Petr 2,5 b. Šimonek Milan 3,5 b. Veselý Petr 2,5 b.

KST Jirkov B – TJ Krupka A 10:4

Body Jirkova: Jelínek Šimon 2,5 b. Dänner Michal 3.5 b. Průša Vojtěch 2,5 b. Merxbauer Martin 1,5 b.

KST Jirkov C – SKST Teplice B 5:10

Body Jirkova: Pavlica Jan 1 b. Šimonek Milan 0,5 b. Cipro Petr 0,5 b. Veselý Petr 3 b.

Tabulka KP I. Třídy



Poř. Tým Záp. Skóre B.

1. KST Apollo Ú. n. L. B 4 40:11 16

2. KST Jirkov B 4 40:19 16

3. TJ Slavoj Kr. Březno A 4 39:30 14

4. SK Štětí B 4 36:29 11

5. TTC Litvínov B 4 26:31 10

6. TJ Spartak Lubenec A 4 32:31 9

7. SK TTC Duchcov A 4 34:34 9

8. KST Jirkov C 4 31:30 8

9. SKST Teplice B 4 26:34 8

10. SKST Baník Most E 4 29:36 7

11. SKST Baník Most D 4 18:40 4

12. TJ Krupka A 4 14:40 4