„Bylo to drama se šťastným koncem pro nás. Tým to nastartovalo na vítěznou vlnu,“ řekl 42letý kouč Tomáš Jiřička. V rozhovoru pro Deník se rodák z Roudnice nad Labem, který byl před časem vyhlášen nejlepším klubovým trenérem v Německu, svěřil i s plány vydat knihu o tenisu. Ta by měla obsahovat rady a tipy jak správně trénovat, k čemu je dobrý mentální koučink a postřehy ze světového tenisu.

Měření sil v Aachenu máte asi stále ještě v živé paměti, že?

To ano. Byl to nervák. Manažer naše týmu odešel raději před závěrečnými fiftýny do nedalekého lesa. Když slyšel, jak se radujeme, tak mu spadl obří kámen ze srdce. (úsměv)

Přibližte, jak se zápas na půdě tradičního účastníka nejvyšší soutěže, vyvíjel?

Po singlech jsme prohrávali 2:4, takže před námi byla zdánlivě neřešitelná věc a to vyhrát všechny tři zbývající čtyřhry. V předchozích mistrovských utkáních v sezoně se nám to nepodařilo, takže vyhlídky nic moc. Nejnapínavější byl poslední zápas, kdy naše holky utekly z mečbolu. Soupeřka dala dvojchybu a my vyhráli 12:10.

Začátek sezony vám úplně nevyšel…

První tři kola jsme prohráli. Před sezonou došlo k obměně týmu, tak aby byl více konkurence schopný, takže než si vše sedlo, tak to chvíli trvalo. Někdy je docela složité poskládat dvojice do čtyřhry, protože hráčky přijíždí v různé formě a mají za sebou někdy úspěšné a někdy neúspěšné vystoupení na turnajích, takže je potřeba, aby rychle přepnuly na naše oddílové zápasy. Základem je týmový duch a my ho měli.

K úspěchu klubu pomohla i německá reprezentantka a někdejší 9. hráčka světa Andrea Petkovicová či lounská rodačka a vítězka několika turnajů na WTA Tour Kristýna Plíšková. Je to tak?

Rozhodně. Jejich dominance na kurtu je velká. Tým se mohl opřít i o výkony Terezy Smítkové (momentálně se pohybuje okolo 150. místa na žebříčku, dříve byla i 53. na světě), Denisy Allertové ( na okruhu ITF získala deset titulů ve dvouhře a dva ve čtyřhře) či Terezy Martincové a Varvary Flink z Ruska, které se obě letos probojovaly do hlavní soutěže Wimbledonu.

Jaké bude složení pro další sezonu?

Zatím to vypadá, že všechny opory zůstanou plus by se měly zapojit Miriam Kolodziejová z Litvínova, která byla letos zraněná a Rumunka Alexandra Dulgheru.

A ambice?

Chceme být mezi prvními dvěma týmy. Vyhrát titul by byl sen a obří úspěch pro klub, město i celý region.

Váš osobní cíl?

Budu trénovat mládež, týmy můžu i žen a rád bych své téměř dvacetileté zkušenosti s koučováním zhutnil do knihy. Pro děti i rodiče by to mohla být přínosná publikace, protože jim pomůže se zorientovat v tenisovém labyrintu.

Tomáš Jiřička (42 let) je ženatý a má dceru Annu Sofii (6 let) a syna Sebastiana ( 6 měsíců)

- je šéftrenérem tenisového klubu TC BW Dresden Blasewitz

- s tenisem začínal v osmi letech v Roudnici, hrál hlavně turnaje futures

- spolupracuje s TK Liberec na kempech pro výkonnostní tenisovou mládež