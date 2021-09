Pro celý klub jde o první velký příchod ze zahraničí v novodobé historii klubu. „Pro nás je to všechno nové, musíme být obezřetní a dávat pozor, jestli máme vyřízeny všechny potřebné papíry,“ nastiňuje druhou stránku věci ohledně příchodu americké hvězdy sportovní manažer žen Jakub Kadlec. „Jsem si jistý, že Jordan hrající s číslem 23 bude velké lákadlo pro basketbalové fanoušky a zároveň pomůže zvýšit kvalitu celého týmu na palubovce.“ Sportovní manažer Kadlec potřeboval těsně před zahájením sezóny doplnit tým už jen na pozici combo guard a tak je příchod Jordan poslední chybějící článek sestavy na tuto sezónu.

„Jordan si vybavuju jako skvělou pohodářku, takže nemám strach, že by k nám nezapadla,“ říká kapitánka týmu. Z nové akvizice má zcela jistě radost i trenér Tomáš Pavelka. „Přichází k nám velká hráčka, která má výborné individuální schopnosti ve hře 1 na 1, je rychlá a dynamická,“ popisuje americkou reprezentantku Pavelka.

Levhartice mají trumf pro ŽBL. Do Chomutova přichází americká reprezentantka v basketu 3x3 Jordan Reynolds. Šestadvacetiletá rodačka z Portlandu v zámoří hájila barvy Univerzity Tennessee, hrající 1 divizi NCAA. V roce 2017 byla na 19. pozici draftována týmem Atlanta Dream do WNBA. Český fanoušek může znát Reynolds díky působení v Nymburce, kde v sezóně 2018/2019 odehrála šest zápasů a potkala se tam i s Michaelou Krejzovou.

