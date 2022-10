Co zápasy? Veřejně byl prezentován pouze zápas se Slavií, který jste prohráli…

V Ústí je příprava vždy specifická, hraje se bez diváků nebo venku. Jako první jsme hráli V Chemnitz, kam jsme odjeli na začátku srpna jen s českou sestavou, dali jsme prostor ukázat se mladým klukům. Naopak domácí se chystali na kvalifikaci o Ligu mistrů, takže tam jsme dostali opravdu nálož. Pak nás čekal Hradec Králové, s nímž jsme vyhráli a i herně to už bylo slušné. Dále Kolín, kde byly tři čtvrtiny skvělé, vedli jsme o 18 bodů, ale v závěru jsme polevili a prohráli.

Hrát jste měli i s polskými Gliwicemi…

Ano, účastník nejvyšší polské soutěže je sparing partner Nymburka, s nímž hraje vyrovnané zápasy. Nechtěli ale spolu hrát dva duely, takže pozvali nás a my toho rádi využili. To bylo asi naše nejlepší utkání v přípravě, kde už jsme byli kompletní, byť jsme prohráli o třináct bodů.

Následně jste hostili Slavii Praha, se kterou jste ale prohráli…

Ano, to pro nás byla doslova facka. Dostat doma 101 bodů od nováčka nejvyšší soutěže… Nehráli jsme dobře v obraně, což mi dost vadilo. Na druhou stranu je dobře, že to přišlo v přípravě, a ne v soutěži.

Řada lidí kritizovala, že se jediné otevřené utkání pro diváky hrálo ve stejný den, kdy hráli i fotbalisté a hokejisté Ústí. Proč jste se tak rozhodli?

To není úplně otázka na mě. Já jsem pouze poprosil vedení, zda by generálka, kterou jsme hráli následně v sobotu s Berlínem, což je účastník druhé nejvyšší německé soutěže a vyhráli jsme s ním o čtyři body, mohla být za zavřenými dveřmi, jelikož jsme si chtěli vyzkoušet nějaké taktické věci na Děčín. Tušil jsem, že i kdyby byla za zavřenými dveřmi Slavia, záznam z utkání by se k Děčínu mohl nějakým způsobem dostat. Celkově jsem spokojený, i když bude jako vždy chvíli trvat, než si všechno nové sedne. Jsme ale rozhodně dál, než loni, kdy byl úvod katastrofální a rozjeli jsme se až v listopadu.

Mezi nové tváře budou tedy patřit Kris Martin, Steven Haney, Jordan Callahan a Martin Nábělek. Co od nich mohou fanoušci očekávat?

Haney je klasický sniper, když má možnost, neváhá se střelbou, má i výborné procento trojek, navíc je vysoký, takže nám pomůže i v obranné fázi. Kris Martin se loni skvěle uvedl v Kolíně, je to velký talent, ale ještě se musí více sžít s evropským basketbalem a hrou pět na pět. Jak ale pozoruji jeho progress během tréninků a celé přípravy, pokud v něm bude pokračovat, troufám si říct, že bude jednou z našich nejvýraznějších osobností.

A duo rozehrávačů?

Oba jsou výborní v nájezdu i ve střelbě za tři body, tudíž mohou hrát i spolu. Callahan je úplně jiný typ rozehrávače, než byl Lamb Autrey, je menší, ale prošel řeckou, italskou či německou nejvyšší soutěží. Je to velice chytrý a charakterově silný hráč, skvěle řídí celý tým. Věřím že s Nábělkem spolu mohou vytvořit jednu z nejnebezpečnějších dvojic na této pozici v celé lize.

Když jste zmínil Lamba Autreyho, co říkáte na jeho přesun do Kolína? Původně měl hrát na Kypru…

Pro mě osobně to bylo obrovské překvapení. Psal jsem si s ním zhruba tři týdny dozadu a nic nenasvědčovalo tomu, že by tam neměl zůstat. Měl už myslím i podepsanou smlouvu, ale mám dojem, že tam došlo ke změně trenéra, každopádně fakt, že skončil v Kolíně, mě překvapil. Respektuji ale tamního trenéra a manažera a věřím, že vědí, co dělají.

Šance, že by se Autrey vrátil do Ústí už asi nebyla, že?

Rozhodně ne, hned ze dvou důvodů. Zaprvé jsme už měli kádr uzavřený, a zadruhé finančním podmínkám, které Lambovi nabídl Kolín, jsme v žádném případě nemohli konkurovat. Už na začátku léta během vyjednávání měl takové požadavky, že jsme prakticky hned věděli, že je nebudeme schopní splnit.

O to víc si zřejmě ceníte faktu, že se podařilo prodloužit smlouvu se Spencerem Svejcarem, je to tak?

Pochopitelně! Spencer pro nás byla jednoznačná priorita. Už po sezóně jsme tušili, že nezůstanou ani Delano Spencer, ani Lamb Autrey, takže Svejcar byl jedním z lídrů, kteří by měli letos táhnout náš tým. Jednání byla opravdu dlouhá, Spencer už je v Ústí opravdu dlouho, a vážně uvažoval o změně prostředí, o to šťastnější jsme, že se nám podařilo dosáhnout dohody. Svými výkony na tréninku i v přípravě dokazuje, že letos by mohl být nejen jednou z největších tváří Slunety, ale i celé ligy.

To jsou odvážná slova. Bude takto zářit i Sluneta? Laťku jste si nasadili vysoko…

Primární cíl je stále stejný, vyhnout se skupině A2, což je ta nejskromnější meta. Dále pak samozřejmě co nejlepší pozice pro play-off, abychom se vyhnuli Nymburku. Pak je na nás, zda se nám podaří umístit tak vysoko, abychom přešli i přes první kolo a zopakovali znovu loňský boj o medaile. Na rovinu říkám, že to záleží i na kádrech Nymburka, Opavy, Kolína, Pardubic a Brna, které, myslím, jsou ještě o trochu dál, než my, takže uvidíme, zda se nám podaří v základní části umístit hned za touto pěticí, nebo se vklínit mezi ně.

Sezónu otevře nedělní derby s Děčínem. Je pro vás takový start dobrou volbou, nebo byste raději hrál až později?

Jako trenér se na to snažím nahlížet jako na normální utkání, ale samozřejmě derby je vždy specifické. Myslím, že v 1. kole se o krále severu ještě nehrálo, navíc do tohoto souboje půjdeme prvně asi jako mírný favorit, ačkoliv derby nemá favorita. Měli jsme ale opravdu dlouhý čas na přípravu, máme nachystaných několik taktických variant, ale derby bývá často spíše o tom, nechat hráče hrát co nejvíc jednoduše a funkčně, aby mohli předvést sto procent ze svého umění. Nováčkům budeme muset nastavit hlavy na to, že je čeká úplně jiný zápas, než ve zbytku soutěže. Daleko intenzivnější, agresivnější. Ostatně Děčín takový bývá vždy, pokud se mu v tom dokážeme vyrovnat, věřím, že zvítězíme.