Plus uštědřil bůra 1. FC Kundraticím 1992 a vyhrál těsně s druhou Hospodou pod Kaštany Jirkov, pro kterou to byla první porážka v sezóně. První tým má dvacet jedna bodů, druhá Hospoda pod Kaštany Jirkov osmnáct bodů. I další pořadí zůstalo nezměněno, když třetí LoKo Chomutov a čtvrtá La Vita mají patnáct bodů. LoKo nadělilo devítku Domovině, ale podlehlo Kaštanům. Úřadující mistr La Vita vyhrál s Bad boys, ale prohrál s FC Grape Kundraticemi.

Po dvou vysokých výhrách má dvanáct bodů pátá FC H Most stará garda, jedenáct bodů má Bad boys Chomutov a deset FC Grape Kundratice. Devět bodů má Stará garda Spořice, sedm 1. FC Kundratice 1992 a na třech bodech zůstaly H.V. Domovina a nový tým SK Černovice. Na první body i nadále čeká SEA Torpédo Chomutov. V tabulce střelců je na prvním místě stále s patnácti brankami Zdeněk Kopta z M. T. Plus. V průběžném hodnocení brankářů si první místo upevnil Přemysl Číž z M.T. Plus, protože zatím obdržel celkem jen čtyři branky.

Výsledky zápasů 4. turnaje:

FC GRAPE KUNDRATICE 6 : 4 LA VITA 6:4 (3:1) Branky: M. Dvořák 2, J. Dvořák, K. Myšička, V. Daniška, P. Roubík - Z. Vaňkát 3, M. Schwarz.

BAD BOYS CHOMUTOV - H.V. DOMOVINA 2:1 (1:1) Branky: J. Poloprutský, A. Klinga - Z. Novotný.

STARÁ GARDA SPOŘICE - FC GRAPE KUNDRATICE 0:2 (0:1) Branky: P. Roubík 2.

LA VITA - BAD BOYS CHOMUTOV 4:2 (2:0) Branky: M. Moises 2, Z. Vaňkát, M. Mašl - T. Vávra 2.

H.V. DOMOVINA - LOKO CHOMUTOV 0:9 (0:4) Branky: M. Salák 5, O. Kubánek 2, J. Heiland, J. Kubík.

STARÁ GARDA SPOŘICE - SEA TORPÉDO CHOMUTOV 4:1 (1:1) Branky: K. Krulich, P. Švehla, J. Selinger, J. Vilímský - L. Tlustý.

HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV - LOKO CHOMUTOV 4:1 (2:1) Branky: M. Tůma 2, R. Kučera, R. Ambróz - J. Heiland.

SEA TORPÉDO CHOMUTOV - FC H MOST STARÁ GARDA 2:7 (0:2) Branky: L. Niš, T. Jedlička - F. Veverka 2, L. Kobylák 2, P. Loukota, O. Kobylák, P. Štolpa.

1.FC KUNDRATICE 1992 - SK ČERNOVICE 9:2 (3:0) Branky: P. Nobst 2, P. Češka 2, L. Deme 2 - M. Dufek 2 M. Schatz, L. Šimonek, M. Nevole.

M.T. PLUS - HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV 3:2 (2:1) Branky: T. Boháček 2, Š. Micák - M. Tůma, R. Ambróz.

SK ČERNOVICE - FC H MOST STARÁ GARDA 4:9 (0:3) Branky: J. Vild, M. Dufek, R. Sukovatý, J. Richter - R. Fartag 2, P. Loukota 2, F. Veverka, P. Komorous, K. Cinoltr, O. Kobylák, P. Štolpa.

1.FC KUNDRATICE 1992 - M.T. PLUS 0:5 (0:2) Branky: Z. Kopta 2, A. Odstrčil, D. Šlehofer, T. Boháček.