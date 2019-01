Soči - Už za dva dny vstoupí akrobatická lyžařka Nikola Sudová do olympijských her v Soči. Den před zapálením ohně je na programu kvalifikace jízdy v boulích a česká medailová naděje už má za sebou první oficiální trénink.

Akrobatická lyžařka Nikola Sudová při odletu do Soči. | Foto: čtk

"Hoďku jsem se na kopci hledala, jezdila rozpačitě, ale pak jsme se skamarádily. Boule jsou ostré, ale nechtějí do toho trenéry pustit, aby to trochu srazili. Brání se zuby nehty, protože ruský tým se rozhodl, že to nechtějí," řekla Sudová v telefonickém rozhovoru ČTK. "Nastávají trošku konflikty, ale trať je dobrá. Srovnáme se," dodala.



Trenér Sudové Radek Herot má na starosti úpravu horního můstku na trati. Teoreticky by jí mohl připravit můstek na míru. "Nenechají ho skopnout poslední bouli před nájezdem, aby se dalo na můstek srovnat. Stojí nad ním a jakmile se přiblíží k první bouli, tak hned prskají. Navíc se tady bojí tepla, proto jsou v můstcích zabudované trubky s tekutým dusíkem, takže Radek nemůže kopat moc, aby se na ně nedostal. Navíc má jen hliníkové lopaty, což do ledu nefunguje," uvedla Sudová.



V horské olympijské vesnici už řešila jeden problém. Po návratu z nedělního tréninku boulařce stříkala v koupelně voda z topení na ručníky. "Ale už je to dobrý, už to máme opravené. Je vytřeno a máme tady všechno, co potřebujeme," řekla.



Jednatřicetiletá Sudová je již na své čtvrté zimní olympiádě. Může proto srovnávat zázemí. "Nic už asi nepřekvapilo. Jen tady nahoře není McDonald, to je rozdíl. A mohli by tady mít lepší kafe než to překapávaný," přála si boulařka.



Na tratích už trénují i další Češi, kteří jsou od minulého čtvrtka v Soči, včetně rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, biatlonistky Gabriely Soukalové a snowboardistky Šárky Pančochové, která má stejně jako Sudová kvalifikaci již ve čtvrtek.



"Dobrá zpráva je, že do horské vesnice přivezli ramínka, dostali jsme i závěsy na okna," řekl ČTK tiskový mluvčí výpravy Alexandr Kliment. "Ochranka a místní dobrovolníci se nás nejvíc ptají, zda přijede Jágr a na Karlovy Vary," dodal Kliment.



Už ve čtvrtek přistane v Soči druhý český speciál, na jehož palubě budou mimo jiné slalomářka Šárka Strachová či běžec na lyžích Lukáš Bauer. "Už je to pro nás standardní procedura. Přijedeme je vyzvednout na letiště a pak se všichni rozjedou do svých vesnic," řekl Kliment.