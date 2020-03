Zatímco tým KST Jirkov B dokázal dvakrát zvítězit a vzdálit se sestupovým vodám, tým KST Jirkov C jednou remizoval a jednou prohrál. Díky tomu už ztrácí pět bodů na Litvínov se kterým o tomto víkendu prohrál a vzdálila se mu tak šance na záchranu v soutěži.

KST Jirkov B – TTC Litvínov B 10:3

Body domácích: Dänner Michal 3. Průša Vojtěch 0. Kotrba Luděk 3,5. Jelínek Šimon 3,5.

KST Jirkov C – SKST Baník Most D 9:9

Body domácích: Pavlica Jan 3. Cipro Petr 1. Veselý Petr 2,5. Šimonek Milan 2,5.

KST Jirkov B – ST Baník Most D 10:6

Body domácích: Dänner Michal 2. Domáň Josef 3. Kotrba Luděk 3,5. Jelínek Šimon 4,5.

KST Jirkov C – TTC Litvínov B 7:10

Body domácích: Pavlica Jan 1. Fürst Ladislav 0. Šimonek Milan 3. Veselý Petr 3.

Tabulka Krajského přeboru I.

1. TTC Litoměřice C 74

2. TJ Sever Žatec A 68

3. SK TTC Duchcov A 59

4. SKST Baník Most D 55

5. TJ Spartak Lubenec A 52

6. KST Jirkov B 50

7. TJ Sokol Lenešice - Dobroměřice B 50

8. TJ Slavoj Krásné Březno A 48

9. TTC Litvínov B 45

10. KST Jirkov C 40

11. TJ Sever Žatec B 25

12. TJ Krupka B 23