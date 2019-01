Žatec – Divize stolních tenistů měla o víkendu na programu další kolo. Stávající lídr soutěže tým KST Jirkov A Technoline zajížděl do herny do nedalekého Žatce, kde na něj čekal aktuálně desátý tým tabulky TJ Sever Žatec A.

Hráč KST Jirkov Marcel Feiferlík. | Foto: Deník/Roman Dušek

Domácí celek se tentokráte na vedoucí tým dobře připravil a bez větších problémů zvítězil. Hosté drželi naději na dobrý výsledek ještě po úvodních dvou čtyřhrách, po kterých byl stav nerozhodný 1:1. Pak se však stále víc dařilo domácím hráčům a ti zaslouženě vyhráli.

TJ Sever Žatec A – KST Jirkov A Technoline 10:6

Body Jirkova: Jiří Šmucr 3,5 b, Michal Malý 1b, Marcel Feifrlík 1b, Průša Vojtěch 0,5b

Body Žatce: Filip Keller 3,5b, Jiří Vízner 2b, Matěj Kadlec 2b, Průša Dominik 2,5b

Tabulka Divize

1. KST Jirkov A Technoline 39

2. SKP Sever Ústí nad Labem A 37

3. TTC Litvínov A 36

4. SKST Baník Most C 36

5. SKST Baník Most B 1 34

6. SKST Teplice A 1 33

7. TJ Krupka A 31

8. TJ Sokol Lenešice-Dobroměřice A 27

9. TJ Sever Žatec A 24

10. TJ Spartak Lubenec A 22

11. TJ Sokol Filipov A 20

12. TTC Litoměřice C 18