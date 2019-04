V předposledním utkání sezony přesvědčivě porazili tým Teplic a v závěrečném utkání deklasovali poslední Litoměřice, aniž ztratili jediný zápas.

KST Jirkov A – SKST Teplice A 10:6

Body Jirkova: Feifrlík Marcel 2b, Krejčí Ladislav 1b, Hrnčál Miroslav 2,5b, Šmucr Jiří 4,5b.

KST Jirkov A – TTC Litoměřice C 10:0

Body Jirkova: Šimonek Milan 2,5b, Krejčí Ladislav 2,5b, Hrnčál Miroslav 2,5b, Šmucr Jiří 2,5b.

Tabulka Divize

1. SKST Baník Most B 72

2. KST Jirkov A Technoline 70

3. TTC Litvínov A 69

4. SKP Sever Ústí nad Labem A 59

5. TJ Krupka A 56

6. TJ Sokol Filipov A 55

7. SKST Baník Most C 54

8. TJ Sokol Lenešice-Dobroměřice A 52

9. SKST Teplice A 49

10.TJ Sever Žatec A 49

11. TJ Spartak Lubenec A 39

12. TTC Litoměřice C 28