KST Jirkov B – TJ Sever Žatec B 10:1

Body Jirkova: Kotrba Luděk 1,5. Dänner Michal 2. Jelínek Šimon 3,5. Průša Vojtěch 1b.

KST Jirkov C – TJ Spartak Lubenec A 3:10

Body Jirkova: Šimonek Milan 1. Pavlica Jan 0b. Cipro Petr 0b. Veselý Petr 2b.

KST Jirkov B – TJ Spartak Lubenec A 9:9

Body Jirkova: Dänner Michal 2. Šístek Pavel 1. Kotrba Luděk 2,5. Jelínek Šimon 3,5.

KST Jirkov C – TJ Sever Žatec B 10:0

Body Jirkova: Šimonek Milan 1,5. Veselý Petr 2,5. Pavlica Jan 2,5. Cipro Petr 1,5. WO 3.

Tabulka KP I.

1. TTC Litoměřice C 41

2. TJ Sever Žatec A 38

3. SKST Baník Most D 36

4. TJ Spartak Lubenec A 31

5. SK TTC Duchcov A 29

6. TJ Sokol Lenešice – Dobroměřice B 28

7. TJ Slavoj Krásné Březno A 26

8. TTC Litvínov B 24

9. KST Jirkov C 23

10. KST Jirkov B 22

11. TJ Sever Žatec B 16

12. TJ Krupka B 11